Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Bẫy bản năng

Dựa trên hàng triệu bộ dữ liệu, các nghiên cứu khoa học và những phân tích hành vi quy mô lớn, cuốn sách chỉ ra rằng con người rất dễ bị chi phối bởi thiên kiến nhận thức, ký ức chọn lọc và cảm xúc nhất thời. Thay vì khuyến khích người đọc sống như những cỗ máy, tác giả hướng dẫn cách kết hợp giữa dữ liệu và sự thấu hiểu bản thân để đưa những quyết định thông minh.

Sách hay Ebook

Câu chuyện tình yêu của người có 'hai gương mặt'

  • Thứ bảy, 26/9/2026 20:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đôi khi, cô ấy thật hấp dẫn. Những lúc khác, cô lại kém sắc rõ rệt. Với Gwen, ánh sáng dường như đóng vai trò then chốt.

Ngoại hình của bạn: Nó thay đổi

Trong tập 10 của mùa 9 seri Seinfeld, Jerry hẹn hò với một phụ nữ tên là Gwen, người có “hai gương mặt”. Đôi khi, cô ấy thật hấp dẫn. Những lúc khác, cô lại kém sắc rõ rệt. Với Gwen, ánh sáng dường như đóng vai trò then chốt trong việc quyết định cô ấy là điểm 8 hay điểm 2.

Khoảng giữa tập phim, Jerry giới thiệu Gwen cho bạn mình là Kramer, đúng vào lúc trông cô nàng trông không hấp dẫn lắm. Đến đoạn cuối tập, Kramer vô tình va phải một người phụ nữ trên đường mà anh đã không nhận ra và thấy rằng cô này thật hấp dẫn. Người phụ nữ này, thực ra chính là Gwen khi gặp ánh sáng tốt, bảo với Kramer là cô ấy đang hẹn hò Jerry. Kramer giải thích với cô việc này là không đúng. Anh giải thích rằng anh vừa mới gặp bạn gái Jerry, một người có vẻ kém hấp dẫn hơn nhiều so với cô gái đang nói chuyện cùng anh.

Gwen lúc này đã tin rằng chắc hẳn Jerry còn có một cô bạn gái khác và đang lừa dối cô để đi ngoại tình với cùng người phụ nữ kém hấp dẫn như Kramer đã mô tả.

Ở một trong các cảnh cuối của tập này, Gwen trong bộ dạng hấp dẫn chất vấn Jerry. Cô ấy bảo anh rằng cô biết anh đang ngoại tình với một người còn không hấp dẫn bằng cô và đùng đùng bỏ ra khỏi phòng. Jerry đuổi theo cô để giải thích anh không hề lừa dối và cố dỗ cô quay lại. Tuy nhiên, khi anh tới được chỗ Gwen trên một hàng hiên, lúc này cô đã lại kém xinh, làm thui chột luôn mong muốn ở bên cô của Jerry. Jerry quay bước và bỏ đi.

“Trên hiên ánh sáng tệ quá,” Jerry giải thích.

Hấp dẫn ảnh 1

Trạng thái gương mặt của một người có thể biến đổi theo hoàn cảnh. Ảnh: Vecteezy.

Khoa học cho ta biết rằng tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, đều là Gwen, đôi lúc trông đẹp hơn, và đôi lúc thì không.

Trong tất cả những nghiên cứu trước mà tôi từng bàn đến, Todorov và các nhà nghiên cứu khác trong lĩnh vực khoa học về nhân diện đã yêu cầu mọi người đánh giá một bức ảnh cụ thể của một người. Một bức ảnh của Judd Gregg được so sánh với một bức ảnh của Doris Haddock. Từ mỗi bức ảnh này, mọi người xác định xem Gregg hay Haddock trông có vẻ có năng lực hơn. Một bức ảnh của mỗi học viên quân sự cũng được nghiên cứu. Mọi người xác định từ những bức ảnh này xem mỗi học viên trông có vẻ áp đảo đối phương đến mức nào.

Cách tiếp cận đó dường như cho thấy mỗi người có một “kiểu mặt” nhất định - có năng lực, áp đảo, hay hấp dẫn - và họ không thể làm gì nhiều để thay đổi điều đó.

Nhưng trong một nghiên cứu thú vị cùng Jenny M. Porter của trường Đại học Columbia, Todorov yêu cầu mọi người không chỉ đánh giá một bức ảnh của một người. Các nhà nghiên cứu yêu cầu mọi người đánh giá nhiều bức ảnh khác nhau của cùng một người ở nhiều góc độ, bao gồm sự có năng lực, hấp dẫn và đáng tin cậy.

Họ dùng một tập dữ liệu đã được tạo ra để giúp nhận diện gương mặt và gửi kèm năm tới mười một ảnh chụp phần đầu của cùng một người. Các bức ảnh của mỗi cá nhân ấy chỉ khác nhau tí chút.

Mặc dù các bức ảnh rất giống nhau, bức ảnh cụ thể được đưa ra lại dẫn đến sự khác biệt lớn trong cách mọi người cảm nhận về khuôn mặt ấy.

Seth Stephens-Davidowitz/Bách Việt Books-NXB Phụ nữ Việt Nam

Hấp dẫn Câu chuyện Tình yêu Gương mặt

Bình luận

    Đọc tiếp

    Thập kỷ gầm thét của tiền, vàng

    Thập kỷ gầm thét của tiền, vàng

    0

    Những năm 20 của thế kỷ trước ở Mỹ thường được xem là những năm 20 gầm thét, là một thập kỷ được ghi nhận với những dấu vết đầu tiên của chủ nghĩa tiêu dùng.

    Điều tạo sự khác biệt giữa các cá thể

    Điều tạo sự khác biệt giữa các cá thể

    0

    Các đơn vị kiểu hình mà các nhà di truyền học đếm hoặc truy vết qua phả hệ, ví dụ bạch tạng, máu khó đông, khả năng ngửi hoa lan Nam Phi... đều được xác định là sự khác biệt

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Nằm trên tuyến đường trung tâm phường Sài Gòn (TP.HCM), Artbook cơ sở 43 Đồng Khởi thuộc chuỗi nhà sách chuyên phân phối ấn phẩm nghệ thuật, độc bản và quà tặng văn hóa Việt Nam.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý