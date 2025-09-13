KN Golf Links - nơi các huyền thoại golf viết tiếp hành trình đỉnh cao

Sân KN Golf Links tọa lạc giữa không gian khoáng đạt của bờ biển Bãi Dài. Nơi đây, những đồi cát uốn lượn cùng sóng gió miền duyên hải vẽ nên bức tranh thiên nhiên giàu chất thơ.

Sân nằm trong lòng đô thị sân bay CaraWorld Cam Ranh và tiếp tục ghi dấu ấn khi được chọn làm điểm đến của Legends Race 1 - giải đấu mở màn thuộc hệ thống Legends Tour danh giá. Sự kiện không chỉ quy tụ các golfer huyền thoại châu Âu mà còn khẳng định đẳng cấp quốc tế của sân golf ven biển Cam Ranh, nơi từng tổ chức thành công nhiều giải đấu tầm cỡ.

Hành trình ghi danh KN Golf Links trên bản đồ golf thế giới

Legends Race 1 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20/9 tại KN Golf Links, chào đón những tên tuổi huyền thoại của làng golf thế giới như Phil Harrison, Bill Longmuir, Jeremy Robinson, Gary Evans, Van Phillips và Gary Murphy. Sự kiện lần này tiếp tục đưa Việt Nam trở thành điểm dừng chân quan trọng trong hành trình của Legends Tour, góp phần đưa hình ảnh ngành golf trong nước đến gần hơn với cộng đồng quốc tế.

Legends Race 1 diễn ra tại KN Golf Links, quy tụ nhiều huyền thoại golf thế giới.

Không chỉ đóng vai trò là địa điểm đăng cai, Công ty KN Cam Ranh - chủ đầu tư sân KN Golf Links, còn là nhà tài trợ kim cương cho Legends Tour, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài với các sự kiện golf tầm cỡ.

Trước đó vào tháng 4/2023, KN Golf Links từng tổ chức thành công International Series Vietnam. Sự kiện thuộc hệ thống Asian Tour với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 triệu USD . Giải đấu quy tụ 156 golfer chuyên nghiệp, trong đó có nhiều tay golf thuộc Top 200 thế giới, để lại ấn tượng không chỉ về chất lượng sân mà còn ở khâu tổ chức chuyên nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng địa phương.

Sân cũng từng đăng cai nhiều giải đấu danh giá như Asia Pacific Amateur Championship - vòng loại khu vực, MercedesTrophy Vietnam Final, KN Golf Links Championship… qua đó được cộng đồng golf trong nước và quốc tế công nhận, đồng thời khẳng định vị thế như một điểm đến golf hàng đầu khu vực.

Sân golf ấn tượng bên bờ biển Bãi Dài

KN Golf Links nằm trên địa hình tự nhiên hiếm có, nơi những cồn cát trắng trải dài ôm lấy tầm nhìn hướng thẳng ra biển Đông. Sân được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman và vận hành dưới sự tư vấn toàn diện từ IMG - tập đoàn thể thao hàng đầu thế giới.

Với 18 hố theo phong cách links nguyên bản cùng 9 hố sân Oasis Course, KN Golf Links mang đến tổ hợp trải nghiệm đa dạng, phù hợp với mọi cấp độ người chơi. Sự biến hóa liên tục của địa hình, kết hợp với gió biển đặc trưng của Bãi Dài tạo nên thử thách chiến thuật đầy thú vị, đồng thời chinh phục cả những golfer kỳ cựu.

KN Golf Links được thiết kế 27 lỗ, với 18 lỗ theo phong cách sân links (liền kề bờ biển).

Với vị trí chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh chưa đến 5 phút di chuyển, KN Golf Links nằm trong đô thị CaraWorld - nơi sở hữu đầy đủ tiện ích lưu trú, nghỉ dưỡng và giải trí chất lượng. Sân mang đến cho golfer điều kiện thi đấu thuận tiện cùng hệ sinh thái dịch vụ khép kín tại một điểm đến.

Sự kiện Legends Race 1 không chỉ là dịp để ngành golf Việt Nam nói riêng và đội ngũ KN Golf Links thể hiện năng lực tổ chức cùng chất lượng sân bãi, mà còn là bước đi chiến lược nhằm khẳng định tầm vóc của chủ đầu tư KN Cam Ranh - một điểm đến lý tưởng cho các sự kiện thể thao, hội nghị và du lịch kết hợp (MICE) mang tầm quốc tế.