CaraWorld khai trương tổ hợp ẩm thực và siêu thị

Ngày 31/8, trong khuôn khổ sự kiện “Tôi yêu Việt Nam”, chủ đầu tư KN Cam Ranh chính thức khai trương tổ hợp ẩm thực - siêu thị tại đô thị sân bay CaraWorld.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong việc sớm đưa các tiện ích vào hoạt động, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giải trí tại dự án.

Lễ cắt băng khánh thành tổ hợp ẩm thực - siêu thị tại CaraWorld.

Tổ hợp được khai thác và vận hành bởi Lagoon Holdings, mang đến chuỗi dịch vụ F&B và mua sắm đa dạng. Nổi bật là nhà hàng Á với món Việt và hải sản, nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực Việt với nguồn hải sản tươi ngon đánh bắt trực tiếp từ vùng biển Cam Ranh. Nhà hàng Âu kết hợp coffee shop rộng 500 m2, mang đến không gian tinh tế, lãng mạn với tầm nhìn hướng ra biển. Bổ sung cho chuỗi tiện ích là siêu thị CaraMart quy mô 1.000 m2, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của du khách và cư dân.

Tổ hợp ẩm thực - siêu thị tại CaraWorld sở hữu tầm nhìn hướng biển cùng không gian xanh, thoáng đãng.

Sở hữu lợi thế tầm nhìn hướng biển và không gian xanh mát của công viên biển CaraBeach, tổ hợp hứa hẹn trở thành điểm hẹn độc đáo cho du khách, khách đoàn, khách gia đình. Ông Trần Nam, Chủ tịch Lagoon Holdings, chia sẻ: “Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn, với quy trình vận hành chuyên nghiệp, dịch vụ tận tâm, qua đó góp phần đưa CaraWorld trong 1-2 năm tới trở thành thành phố không ngủ”.

Ông Trần Nam, Chủ tịch Lagoon Holdings, chia sẻ tại sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, giải trí, công viên biển CaraBeach còn tích hợp nhiều hoạt động giải trí, sự kiện ven biển như lễ hội âm nhạc, tiệc ngoài trời, đưa thuyền kayak, bóng chuyển bãi biển… Bên cạnh đó, tổ hợp nhà hàng và CaraMart mang đến mô hình trải nghiệm mới mẻ tại Bãi Dài, thu hút du khách và người dân địa phương.

Việc đưa vào hoạt động tổ hợp ẩm thực - siêu thị được kỳ vọng gia tăng mạnh mẽ lượng du khách. Đặc biệt, KN Cam Ranh vừa đón nhận chủ trương đầu tư Cảng biển quốc tế Cam Ranh, cộng hưởng với sân bay quốc tế Cam Ranh - “bộ đôi hạ tầng” này đảm bảo nguồn khách ổn định, đưa CaraWorld trở thành điểm đến không thể bỏ qua.

Chủ đầu tư KN Cam Ranh khánh thành cổng chào biểu tượng CaraWorld vào tháng 7.

Trước đó, CaraWorld ra mắt công viên biển và cổng chào biểu tượng, tạo dấu ấn mạnh mẽ với du khách. Hiện nay, hệ sinh thái CaraWorld quy tụ nhiều tiện ích cao cấp như sân golf KN Golf Links 27 hố chuẩn quốc tế, khu nghỉ dưỡng 5 sao Wyndham Grand, công viên biển CaraBeach, cùng chuỗi hoạt động thể thao, giải trí sôi động…

Thời gian tới, chủ đầu tư tiếp tục phát triển nhiều tiện ích mới, từng bước khẳng định vị thế của CaraWorld là tổ hợp nghỉ ngơi - giải trí hàng đầu khu vực, đồng thời góp phần đưa Cam Ranh trở thành điểm đến quốc tế hấp dẫn trên bản đồ du lịch.