KLĐT vụ doanh nghiệp biếu hàng chục nghìn USD cho cựu Chủ tịch Cần Thơ

Liên quan vụ án xảy ra ở CIPCO, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ ban hành kết luận điều tra (KLĐT), trong đó thay đổi tội danh đối với một số bị can chi tiền, quà cho nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Cần Thơ xin tìm hiểu đầu tư dự án khu công nghiệp.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT đã thay tội danh đối với bị can Đặng Minh Thừa (Phó giám đốc Chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO) và Trần Văn Phúc (Tổng giám đốc CIPCO) từ "Đưa hối lộ", sang tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị can Trần Văn Phúc, Trương Văn Tiên (Trưởng phòng Kế toán CIPCO) và Trần Ngọc Trung (Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh CIPCO) bị đề nghị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Thu tiền trái phép

Kết luận điều tra xác định từ nhiều đơn tố giác, cơ quan chức năng đã làm rõ hàng loạt sai phạm trong quản lý, cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Trà Nóc. Trong đó có hành vi của các bị can cho thuê trái phép hành lang an toàn kỹ thuật tại khu công nghiệp này.

Cụ thể, năm 2023, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy sản Nam Mỹ (Công ty Nam Mỹ) bị yêu cầu trả lại phần hành lang kỹ thuật đang sử dụng làm bãi giữ xe. Sau đó, Trần Ngọc Trung đại diện CIPCO thương lượng cho công ty trên thuê lại mặt bằng cũ với giá 150 triệu đồng/năm.

Ngày 9/11/2023, đại diện Công ty Nam Mỹ giao 150 triệu đồng tiền mặt cho Trung. Số tiền này được Trung chuyển cho Trương Văn Tiên, sau đó Tiên đưa cho Trần Văn Phúc. Kết quả điều tra cho thấy Phúc giữ 100 triệu đồng, Tiên nhận 50 triệu đồng. Toàn bộ khoản tiền không lập hợp đồng, không xuất hóa đơn, không hạch toán kế toán.

Chỉ sau khi bị tố cáo, các bị can mới trả lại tiền và lập chứng từ xác nhận khống, ghi lùi thời gian, Cơ quan điều tra xác định những chứng từ này không phản ánh đúng bản chất giao dịch.

Trụ sở Công ty CIPCO.

Cơ quan CSĐT cũng làm rõ hành vi các bị can tại CIPCO nhận tiền ngoài hợp đồng thuê đất khi Công ty TNHH MTV Thủy sản Song Trang bán nhà máy cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2.

Theo kết luận điều tra, các bị can đã thỏa thuận ghi giá thuê đất trên hợp đồng thấp hơn thực tế, buộc doanh nghiệp phải thanh toán ngoài hợp đồng số tiền 942 triệu đồng. Khoản tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản cá nhân, một phần dùng để hoàn ứng nội bộ, phần bị chiếm đoạt, gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng.

Đến nay, Trần Văn Phúc và Trương Văn Tiên đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, các cá nhân tại CIPCO bị xác định lập chứng từ khống trong việc sơn sửa hàng rào Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Trà Nóc 1, 2, với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng . Kết luận giám định cho thấy nhiều hạng mục có giá trị thực tế thấp hơn đáng kể so với giá trị thanh toán.

Chi tiền "quan hệ" để được tìm hiểu dự án mới

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng xác định, lãnh đạo CIPCO đã chỉ đạo sử dụng tiền của doanh nghiệp để tặng quà, tiền cho ông Nguyễn Văn Hiếu - nguyên Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ (cũ), ông Trần Việt Trường - nguyên Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (cũ), ông Nguyễn Văn Vinh - Chánh Văn phòng UBND TP Cần Thơ (cũ), cùng một số cán bộ liên quan, nhằm tranh thủ sự ủng hộ trong quá trình tìm hiểu đầu tư Dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền lãnh đạo CIPCO dùng để tặng quà lãnh đạo Thành phố 45.000 USD , cùng nhiều hiện vật khác. Việc chi tiền được thực hiện thông qua tạm ứng, hoàn ứng không đúng quy định, không phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Qua làm việc, các ông Hiếu, Trường và Vinh đều thừa nhận có nhận quà của CIPCO. Ông Hiếu và ông Trường mỗi người đã nộp lại số tiền 20.000 USD . Ông Vinh thừa nhận có nhận của CIPCO 5.000 USD , nhưng đã bán để sử dụng vào mục đích cá nhân, nên tự nguyện giao nộp 2 lượng vàng SJC để khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, ông Hiếu trình bày bản thân không nhận trực tiếp từ CIPCO mà sau khi làm việc với cơ quan điều tra mới phát hiện trong tập hồ sơ cũ nên đã giao nộp.

Ông Trường thừa nhận có nhận quà của CIPCO, nhưng cho rằng đó là quà Tết của doanh nghiệp tặng. Đối với quà là chai rượu và bộ ấm chén, do không sử dụng, nên đã tặng lại cho người khác vào dịp Tết, không biết là loại gì.

Đối với ông Hiếu, Trường, Vinh, cơ quan chức năng xác định có việc nhận tiền, quà tặng, song không có sự hứa hẹn, không có hành vi trục lợi, các quyết định ban hành đúng chức năng, thẩm quyền, nên chưa đủ căn cứ xử lý về tội "Nhận hối lộ".

Với các vi phạm, khuyết điểm đã được xác định, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Việt Trường và ông Nguyễn Văn Vinh đã bị Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.