Truy bắt thủ phạm đâm tử vong bảo vệ tại khu vực cổng bệnh viện

Thông tin ban đầu, sáng 20/12, ông N.A.K. (SN 1980, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.
Thời điểm đó, có một người đàn ông (chưa rõ danh tính) chạy đến và bất ngờ dùng hung khí đâm vào người ông K.
Khu vực cổng bệnh viện, nơi xảy ra vụ việc.
Gây án xong, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông K. được các bác sĩ tích cực cứu chữa, nhưng đến 22h cùng ngày đã tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Phước Hậu phối hợp cùng với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và truy bắt thủ phạm.
