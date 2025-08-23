Kính thông minh của Vivo nặng bằng 2/3 Vision Pro

|
Hãng công nghệ Vivo vừa công bố mẫu kính Vision Discovery Edition tại sự kiện diễn ra ở Trung Quốc. Đây là sản phẩm mới nhất trong số các dòng kính thực tế hỗn hợp (mixed reality hay MR), cuộc đua vốn đang nóng lên với nhiều đối thủ sừng sỏ như Apple Vision Pro, Meta Quest 3S, Samsung Project Moohan (chưa chính thức ra mắt).
|
Ngoại hình của Vivo Vision có nhiều nét có thể khiến người nhìn liên tưởng ngay tới thiết kế của Apple Vision Pro. Sản phẩm của Vivo cũng có phần gọng cứng đến sát tai, tùy chọn dây co giãn (trên ảnh) hoặc điều chỉnh bằng dây dán, viên pin kết nối rời, và điều khiển bằng mắt và cử chỉ tay thay vì tay cầm rời.
|
Tuy nhiên, mẫu kính MR của Vivo nhẹ hơn khá nhiều, với trọng lượng chỉ 398 g. Con số này bằng 2/3 so với kính của Apple (600-650 g tùy loại dây đeo), và cũng thấp hơn hẳn so với Quest 3 (hơn 500 g). Với chiều cao hơn 8 cm và độ dày 4 cm, Vivo cho biết chiếc kính có thể bỏ gọn gàng vào trong túi xách của nữ.
|
Sau trải nghiệm trong khoảng 15 phút, kính Vivo Vision không gây khó chịu khi đeo, cũng không để lại vết hằn ở khu vực quanh mắt, má người sử dụng. Trước khi sử dụng lần đầu, người dùng cũng sẽ sử dụng các camera phía trước của kính để quét khuôn mặt, giúp lựa chọn tấm đệm phù hợp.
|
Hãng cũng tiết lộ hai màn hình bên trong sử dụng công nghệ Micro-OLED, độ phân giải mỗi màn hình là 3.840 x 3.552, độ phủ và độ chính xác màu đều ở mức tốt. Khi đeo lên mắt, kính tạo màn hình ảo với kích thước tới 120 foot (hơn 36 m). Một tiêu chí khác cũng quan trọng đối với kính thông minh là sự chênh lệch độ sáng và màu sắc giữa hai mắt được hãng hiệu chuẩn sẵn.
|
Với những người bị cận, Vivo đưa ra giải pháp thấu kính với độ cận từ 1-10 đi-ốp. Việc lắp mắt kính cận cũng khá đơn giản, chỉ cần chọn thấu kính đúng với độ cận của mình, đưa vào gần phần mắt chính và gắn lại bằng nam châm.
|
Kính sử dụng hệ điều hành OriginOS Vision, với cách điều khiển bằng nút bấm, mắt và cử chỉ. Kính có thể theo dõi mắt theo mỗi cử động 1,5 độ, có 26 bậc nhận biết cử chỉ ngón tay, phạm vi dọc 175 độ để tăng độ chính xác khi trải nghiệm. Trong trải nghiệm thực tế, kính bắt chuyển động mắt chuẩn, nhưng với chuyển động bấm chọn của tay, người dùng có thể phải ngồi thẳng lưng hoặc đưa tay vuông góc trước mặt để đảm bảo chọn đúng. Nếu tay được để trên mặt bàn theo kiểu ngồi thoải mái, đôi khi máy không nhận được tín hiệu.
|
Với người từng sử dụng Apple Vision Pro, việc làm quen với kính Vivo Vision khá đơn giản, giao diện cũng quen thuộc. Thiết bị sử dụng chip Snapdragon XR2+ Gen 2 của Qualcomm, về lý thuyết có thể đáp ứng được các tác vụ quan trọng nhất của kính MR như xem phim, ảnh, video 8K. Hiện tại Vivo mới ở bước đầu của phát triển hệ sinh thái nên nội dung và đối tác làm các ứng dụng, dịch vụ chưa nhiều.
|
Theo thông số công bố của hãng, viên pin gắn kèm để sử dụng có dung lượng 5.000 mAh. Vivo chưa tiết lộ thời gian sử dụng pin của mẫu kính này, kể cả dưới dạng ước tính tại sự kiện ra mắt. Mẫu kính của Apple có thời lượng sử dụng pin 2-2,5 giờ.
|
Vivo cho biết đang làm việc với nhiều đối tác phân phối nội dung, và hiện vẫn chưa chốt thời điểm bán chính thức hay mức giá. Hãng cho biết sẽ tổ chức những chương trình trải nghiệm cho người dùng ở Trung Quốc từ tháng 8, và có thể sẽ bán vào nửa đầu năm 2026.