Kính thông minh của Vivo nặng bằng 2/3 Vision Pro

Kính sử dụng hệ điều hành OriginOS Vision, với cách điều khiển bằng nút bấm, mắt và cử chỉ. Kính có thể theo dõi mắt theo mỗi cử động 1,5 độ, có 26 bậc nhận biết cử chỉ ngón tay, phạm vi dọc 175 độ để tăng độ chính xác khi trải nghiệm. Trong trải nghiệm thực tế, kính bắt chuyển động mắt chuẩn, nhưng với chuyển động bấm chọn của tay, người dùng có thể phải ngồi thẳng lưng hoặc đưa tay vuông góc trước mặt để đảm bảo chọn đúng. Nếu tay được để trên mặt bàn theo kiểu ngồi thoải mái, đôi khi máy không nhận được tín hiệu.