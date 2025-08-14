Công nghệ AR tái hiện thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc

|
Vừa qua, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khai mạc triển lãm “Giữ trọn lời thề độc lập”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).
Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tái hiện chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, với ba chủ đề: Mùa thu Độc lập - Giữ trọn lời thề - Vinh quang Việt Nam.
Bên cạnh những hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý được trưng bày, lần đầu tiên, bảo tàng ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để khiến những tư liệu cũ, thước phim đen trắng ghi lại thời khắc lịch sử của đất nước được tái hiện lại thành những hình ảnh màu, cử động chân thật ngay trước mắt người xem.
Thay vì chỉ ngắm nhìn hiện vật và hình ảnh tĩnh, giờ đây người xem có thể bước vào chính khung cảnh lịch sử thông qua màn hình thiết bị tương tác.
Tại triển lãm lần này có ba bối cảnh tiêu biểu được phục dựng bằng công nghệ AR, gồm: cảnh lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm chỉ huy của tướng De Castries chiều 7/5/1954 đánh dấu chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945; hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, trong lễ thành lập ngày 22/12/1944.
Hình ảnh tái hiện lại Lễ thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, ngày 22/12/1944 nay đã được thêm màu, làm sắc nét hơn.
Hay hình ảnh những chiến sĩ Điện Biên phất cao lá cờ "Quyết chiến, quyết thắng" trên nóc hầm tướng De Castries nay được tái hiện lại qua màn hình máy tính bảng.
Triển lãm không chỉ tái hiện hào khí của mùa thu lịch sử năm 1945, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về giá trị thiêng liêng của độc lập, chủ quyền. Qua đó, góp phần giáo dục, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9, biến những thành tựu vẻ vang trong quá khứ thành động lực để hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 12/8/2025 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam