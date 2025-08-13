Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9, Tạp chí Văn nghệ Quân đội phối hợp một số cơ quan, đơn vị tổ chức đêm thơ với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước".

Một tiết mục trong buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: BTC

Đêm thơ Những câu thơ viết nên hình đất nước sẽ diễn ra vào tối 14/8 tại Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội (165 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội). Đây là chương trình nghệ thuật góp phần tôn vinh thơ ca cách mạng, thơ ca về chân dung người lính, đồng thời lan tỏa lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm, thơ ca bước lên sân khấu lớn trong các sự kiện trọng đại của đất nước, song hành cùng nhiều sự kiện âm nhạc, văn nghệ khác. Chương trình có sự tham gia tư vấn và tổ chức bởi Tạp chí Văn nghệ Quân đội, phối hợp cùng Nhà xuất bản Quân đội, Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, hứa hẹn là một chương trình hấp dẫn với người yêu thi ca.

Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, chương trình sẽ lựa chọn trình diễn các tác phẩm thơ tiêu biểu về đề tài chiến tranh và người lính. Các tác phẩm kinh điển một thời như Đất nước (Nguyễn Đình Thi), Người đi tìm hình của nước (Chế Lan Viên), Ngọn quốc kỳ (Xuân Diệu), 30 năm đời ta có Đảng (Tố Hữu)… sẽ được sân khấu hóa, kết hợp diễn hoạt cảnh và công nghệ ánh sáng, trình chiếu hiện đại, đưa khán giả trở lại những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Các tác phẩm được chọn trong chương trình đều đậm dấu ấn nghệ thuật, đồng thời khắc họa chân dung của thời đại, mang tính đại diện cho một giai đoạn lịch sử.

Nghệ sĩ Thế Anh cùng các diễn viên thể hiện tiết mục "Người lính nói về thế hệ mình" của nhà thơ Thanh Thảo. Hình ảnh chụp tại buổi tổng duyệt chương trình. Ảnh: BTC.

Một số tác phẩm thơ được ra đời trong bối cảnh nạn diệt chủng Polpot, khi Quân đội Nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi cuộc thảm sát, cũng được giới thiệu. Các tác phẩm khắc họa chân dung người lính bảo vệ biển đảo ngày hôm nay cũng được lựa chọn thể hiện.

Bên cạnh phần trình diễn, khán giả sẽ được giao lưu với các nhà thơ - những người “chép sử bằng thơ”. Phần chia sẻ từ các tác giả là dịp để thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn học sinh sinh viên, hiểu hơn về tác giả, tác phẩm, hiểu hơn về sự hy sinh của cha anh và bồi đắp tình yêu đất nước.

Chương trình quy tụ nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi trong nước tham gia trực tiếp xây dựng kịch bản, dàn dựng, tổng duyệt và điều hành chương trình. Các tiết mục nghệ thuật như đọc thơ, ca múa nhạc, Tổ khúc thơ được trình bày bởi nhiều nghệ sĩ và đoàn nghệ thuật uy tín trong nước.

Qua các phần biểu diễn thơ - âm nhạc - hoạt cảnh, đêm thơ Những câu thơ viết nên hình đất nước tái hiện hành trình dân tộc Việt Nam trưởng thành từ những ngày đất nước còn non trẻ, từng bước đi qua những cuộc chiến ác liệt, rồi tới ngày hôm nay tiếp tục kiên trung bảo vệ biển đảo và nền độc lập, hòa bình của dân tộc.

Chương trình dự kiến đón hàng trăm đại biểu và khán giả tham gia từ các đơn vị quân đội, các hội văn nghệ sĩ. Sự kiện là dịp đặc biệt kết nối giới sáng tác, quân đội và công chúng yêu thơ ca khắp cả nước.