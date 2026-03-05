Kính AI của Mark Zuckerberg 'nhìn trộm' cảnh lột đồ, quan hệ tình dục

Kính AI của Meta bị cáo buộc ghi lại cảnh khỏa thân, đi vệ sinh, thậm chí quan hệ tình dục của người dùng, sau đó chuyển cho nhân sự nước ngoài xem.

Mark Zuckerberg - ông chủ Meta - đeo kính AI đang bị cáo buộc ghi lại nhiều hình ảnh, kể cả nhạy cảm của người dùng. Ảnh: Reuters.

Các đoạn video do kính thông minh AI của Meta ghi lại - bao gồm cảnh có người lột đồ hoặc ngồi trong nhà vệ sinh - được cho là đang bị nhân viên công nghệ ở cách xa hàng nghìn km theo dõi, theo The Telegraph.

Theo cáo buộc, các clip từ kính Meta Ray-Ban, giá khoảng 300 bảng Anh ( 400 USD ), tích hợp camera và micro, được gửi tới các trung tâm liên lạc ở Nairobi, Kenya để phục vụ khâu rà soát.

Nhân viên tại Kenya cho biết họ đã thấy những đoạn video dường như ghi lại cảnh người dùng đi vệ sinh, cởi đồ hoặc quan hệ tình dục, theo điều tra của hai tờ báo Thụy Điển Göteborgs-Posten và Svenska Dagbladet.

“Một số video cho thấy ai đó đi vệ sinh hoặc đang cởi quần áo. Tôi không nghĩ họ biết mình bị ghi lại, vì nếu biết thì họ đã không quay", một nhân viên nói.

“Chúng tôi thấy mọi thứ từ phòng khách cho tới cơ thể khỏa thân”, một người khác khẳng định. “Cũng có các cảnh quan hệ tình dục được quay bằng kính thông minh - có người đeo kính và làm chuyện riêng tư”, một nhân viên khác nói.

Kính AI của Meta cho phép người đeo nói chuyện với chatbot AI bằng câu lệnh: “Hey Meta”. Người dùng có thể dùng AI để kích hoạt camera tích hợp, cho phép gọi video góc nhìn thứ nhất hoặc chụp ảnh, quay video.

Meta khẳng định kính thông minh của họ “được thiết kế chú trọng quyền riêng tư” và người dùng “kiểm soát dữ liệu của mình”. Kính có đèn báo sáng khi đang ghi hình.

Tuy nhiên, chính sách quyền riêng tư của Meta AI nêu rõ: “Trong một số trường hợp, Meta sẽ xem xét các tương tác của bạn với AI, bao gồm nội dung các cuộc trò chuyện hoặc tin nhắn với AI; việc rà soát này có thể được thực hiện tự động hoặc thủ công (bởi con người)".

Chính sách cũng khuyến cáo: “Không chia sẻ những thông tin bạn không muốn AI sử dụng và lưu giữ, chẳng hạn các thông tin liên quan đến chủ đề nhạy cảm”.

Kính thông minh Meta Ray-Ban tích hợp Màn hình và AI. Ảnh: David Paul Morris/Bloomberg.

Theo điều tra, video từ kính AI của Meta đôi khi được gửi cho nhân viên của Sama, một nhà thầu công nghệ. Những người này làm việc với vai trò “chú thích dữ liệu” được trả tiền để xem và gắn nhãn video.

Lượng dữ liệu video lớn này sau đó được dùng để cải thiện phần mềm AI xử lý video của gã khổng lồ công nghệ. Chưa rõ liệu các đoạn ghi hình nhạy cảm có được đưa vào dữ liệu huấn luyện hay không.

Trước đây, các tập đoàn công nghệ từng bị phát hiện theo dõi những cuộc trò chuyện mà người dùng tin là riêng tư nhằm cải thiện sản phẩm AI.

Năm 2019, The Guardian đưa tin Apple theo dõi các đoạn hội thoại của Siri để nâng cấp chatbot. Sau đó, Apple chi trả 95 triệu USD (71,4 triệu bảng Anh) để dàn xếp các cáo buộc vi phạm quyền riêng tư, dù không thừa nhận sai phạm.

Các ứng dụng chatbot AI cũng lưu trữ toàn bộ cuộc trò chuyện và thừa nhận sử dụng dữ liệu này để cải thiện hệ thống. Những tin nhắn cá nhân với chatbot có nguy cơ được chia sẻ cho người kiểm duyệt tại các phòng thí nghiệm AI, nhằm huấn luyện công nghệ hoặc phục vụ kiểm tra an toàn.

Năm ngoái, hàng nghìn cuộc trò chuyện với chatbot AI của Meta đã vô tình bị công khai sau khi người dùng bấm nút “chia sẻ”. Nhiều đoạn hội thoại chứa các chi tiết cá nhân riêng tư hoặc gây xấu hổ.

Người phát ngôn của Meta cho biết: “Khi mọi người chia sẻ nội dung với Meta AI, cũng như các công ty khác, đôi khi chúng tôi sử dụng nhà thầu để rà soát dữ liệu nhằm cải thiện trải nghiệm với kính, như đã nêu trong chính sách quyền riêng tư. Dữ liệu này trước hết được lọc để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chúng tôi rất nghiêm túc trong việc bảo vệ dữ liệu của mọi người và liên tục hoàn thiện các công cụ trong lĩnh vực này".