Kim Thành Vũ ở ẩn

Ca sĩ Trần Thăng, người thầy của Kim Thành Vũ thuở mới vào nghề, tiết lộ nam diễn viên hiện sống ẩn dật, tập trung làm nông.

Tờ UDN đưa tin ca sĩ Trần Thăng mới đây tổ chức buổi họp báo âm nhạc ngày 23/10. Trong sự kiện, anh có chia sẻ một số thông tin về cuộc sống hiện tại của Kim Thành Vũ. Theo Trần Thăng, nam diễn viên khoảng thời gian gần đây ở quê làm nông. Kim Thành Vũ cũng không thường xuyên chủ động liên lạc với anh.

"Cậu ấy ít liên lạc với tôi hơn, mà thường hay liên lạc với Hoàng Liên Dục. Thành Vũ trở về với những điều mà cậu ấy vốn yêu thích, như làm ruộng, trồng trọt và chăm sóc cây cỏ", Trần Thăng tiết lộ.

Theo UDN, Kim Thành Vũ từng làm trợ lý phòng thu cho Trần Thăng thuở mới vào nghề và được anh chỉ dạy kỹ năng sản xuất âm nhạc. Vì thế, Kim Thành Vũ gọi Trần Thăng là thầy. 7 năm qua, Kim Thành Vũ sống ẩn dật, hầu như không lộ diện trước truyền thông và không ra các sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh mới.

Kim Thành Vũ từng là gương mặt nổi bật trên màn ảnh Hoa ngữ những năm 1990.

Hồi tháng 2 năm nay, từng có tin đồn Kim Thành Vũ bí mật kết hôn với một nữ MC người Nhật. Song, công ty quản lý của anh đã lập tức phủ nhận. Tháng trước, một tạp chí tại Nhật Bản đưa tin Kim Thành Vũ đang rao bán ngôi nhà cổ ở Okinawa với mức giá 200 triệu yên. Tuy nhiên, phía đại diện nam diễn viên sau đó cũng lên tiếng phủ nhận.

“Theo chúng tôi được biết, ngôi nhà tại Okinawa trước đây được gia đình Thành Vũ thuê. Đó không phải nhà của anh ấy. Việc mua bán ngôi nhà này không liên quan đến Thành Vũ và gia đình”, công ty quản lý thông báo.

Kim Thành Vũ (tên tiếng Nhật: Kaneshiro Takeshi), có cha người Nhật, mẹ người Đài Loan. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 1992, sau đó nổi tiếng qua nhiều dự án phim lớn như Võ hiệp, Đầu danh trạng, Thập diện mai phục, Xích Bích, Nàng rẽ trái chàng rẽ phải, Trùng Khánh sâm lâm, Đọa lạc thiên sứ... Phim gần nhất có sự tham gia của Kim Thành Vũ là Like You, do Hứa Hoành Vũ đạo diễn, ra mắt năm 2017.

Thập niên 1990 - 2000, Kim Thanh Vũ là một trong những tài tử nổi bật trên màn ảnh nhỏ, thu hút lượng người hâm mộ đông đảo. Sau khi tham gia hơn 20 bộ phim vào những năm 1990, anh chỉ đóng khoảng 10 phim vào giai đoạn những năm 2000 và vỏn vẹn 6 phim vào những năm 2010. Thời gian gần đây, ngôi sao Thập diện mai phục gần như biến mất hoàn toàn khỏi màn ảnh, sân khấu.

Trong một chương trình trò chuyện vào năm 2022, đạo diễn Trần Khả Tân tiết lộ rằng mục tiêu hiện tại của Kim Thành Vũ không phải là hào quang showbiz.

Tài tử cũng từng tâm sự không có tham vọng, tranh giành công việc để nâng cao độ nổi tiếng, địa vị. Anh muốn sống chậm, trải nghiệm cuộc sống như người bình thường.