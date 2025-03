Kim So Hyun hủy show

Theo Maeil Business Newspaper, nhiều khả năng Kim Soo Hyun sẽ rút khỏi chương trình thực tế Good Day của G-Dragon. Đáng nói, Good Day có buổi ghi hình cho tập mới vào ngày 13/3 và Kim Soo Hyun sẽ không tham gia.

Trước đó, Kim Soo Hyun đã hoàn thành việc ghi hình cho nhiều tập của chương trình. Ê-kíp sản xuất vẫn đang thảo luận về việc chỉnh sửa các phân đoạn có sự xuất hiện của nam diễn viên. Việc loại bỏ Kim Soo Hyun khỏi chương trình kéo theo khối công việc lớn bao gồm cân đối thời lượng, biên tập lại âm thanh, hình ảnh. Trong bối cảnh dư luận tiêu cực ngày càng tăng, Kim Soo Hyun khó có thể xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Good Day theo chân G-Dragon trên hành trình thực hiện dự án âm nhạc với dàn nhân vật đến từ nhiều ngành nghề khác nhau. Theo đó, chương trình sở hữu dàn khách mời toàn nghệ sĩ tên tuổi như Kim Soo Hyun, Jung Hae In, Yim Si Wan, Hwang Jung Min...

Tính tới chiều 12/3, hàng loạt thương hiệu có động thái trước lùm xùm của Kim Soo Hyun. Cụ thể, K2, Shabu All Day, Homeplus đã gỡ bỏ hình ảnh nam diễn viên trên các nền tảng. Tương tự, hãng hàng không Jeju Air đã chuyển các video có mặt Kim Soo Hyun từ năm 2015 sang chế độ riêng tư. Thương hiệu mỹ phẩm thuần chay Dinto cũng tạm dừng tất cả lịch trình liên quan đến Kim Soo Hyun.

Trong các buổi livestream, kênh YouTube Viện nghiên cứu Garosero công bố nhiều hình ảnh, tài liệu xác nhận Kim Soo Hyun và Kim Sae-ron từng hẹn hò trong 6 năm từ năm 2015. Mới nhất trong buổi livestream diễn ra cùng ngày, kênh này đăng tải hình ảnh thân mật giữa hai người, đi kèm là bức thư tình Kim Soo Hyun gửi Kim Sae Ron trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trước loạt thông tin gây xôn xao, công ty quản lý của Kim Soo Hyun cho biết: "Những tuyên bố mà Viện nghiên cứu Garosero đưa ra liên quan đến nam diễn viên Kim Soo Hyun rõ ràng là sai sự thật. Viện nghiên cứu Garosero tuyên bố công ty chúng tôi và nam diễn viên Kim Soo Hyun đã thông đồng với YouTuber Lee Jin Ho để quấy rối cố diễn viên Kim Sae Ron, rằng cố diễn viên Kim Sae Ron đã hẹn hò với Kim Soo Hyun từ năm cô 15 tuổi".

Chuyên mục giải trí giới thiệu Tỷ phú Taylor Swift đọc sách gì? Nữ ca sĩ chia sẻ, nhiều bài hát cô tự sáng tác được lấy cảm hứng từ những cuốn sách yêu thích của mình. Một số cuốn sách được Taylor Swift yêu thích như Harry Potter, The Great Gatsby, The Beautiful and Damned hay To Kill a Mockingbird.