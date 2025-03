'Quỷ nhập tràng' thu hơn 80 tỷ đồng, đạo diễn vẫn không lộ diện

Bộ phim kinh dị đang hốt tiền ngoài rạp Việt, với hơn 80 tỷ đồng. Điều kỳ lạ là đạo diễn Pom Nguyễn vẫn không lộ diện.

Không có đối thủ ngoài rạp, Quỷ nhập tràng của đạo diễn Pom Nguyễn và nhà sản xuất Đoàn Nhất Trung đang hốt bộn tiền. Tác phẩm kinh dị thu về hơn 80 tỷ đồng , sau chưa đầy một tuần trình chiếu (theo thống kê từ Box Office Vietnam). Căn cứ vào số suất chiếu, tỷ lệ lấp đầy, tác phẩm vẫn ăn nên làm ra trong những ngày tới.

Theo dự đoán của giới quan sát, bộ phim của Pom Nguyễn sẽ chạm tới cột mốc 100 tỷ đồng trong ít ngày tới, dù chất lượng phim gây thất vọng, với nhiều điểm trừ từ chủ đề, cách sắp đặt tình huống, phong cách hù dọa, hoá trang lẫn diễn xuất của dàn cast.

Điều đáng nói, một nhân vật quan trọng nhất của dự án - Pom Nguyễn - gần như không lộ diện ngay từ thời điểm công bố dự án đến khi phát hành, trình chiếu ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Trong toàn bộ hành trình của Quỷ nhập tràng, Nhất Trung, nhà sản xuất, lại là người luôn đứng ra đảm nhận toàn bộ khâu nói trên.

Pom Nguyễn là ai? Hiện là câu hỏi mà không chỉ giới làm phim, những người yêu phim thắc mắc.

Khi đưa câu hỏi này cho nhà sản xuất Nhất Trung, đạo diễn từ chối chia sẻ. Trước đó, trong sự kiện công chiếu phim Quỷ nhập tràng diễn ra tại TP.HCM, khi các đơn vị truyền thông hỏi Nhất Trung về việc Pom Nguyễn vắng mặt khỏi tất cả các khâu, từ thời điểm công bố phim đến khởi chiếu, cinetour, nhà sản xuất cho hay đạo diễn gặp vấn đề sức khỏe nên không thể có mặt. Đáng chú ý, ở các clip hậu trường phim do ê-kíp công bố, hình ảnh của đạo diễn cũng chưa từng lộ diện.

Việc người cầm trịch của một dự án điện ảnh nhưng ẩn danh đang trở thành chủ đề gây tò mò, bàn luận trên các diễn đàn phim ảnh Việt những ngày qua.

Thông tin hiếm hoi được phía đơn vị phát hành, truyền thông phim chia sẻ liên quan đến Pom Nguyễn là người này từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Và Quỷ nhập tràng là phim đầu tay của đạo diễn. Tất cả chỉ dừng lại ở đó.

Hình ảnh trong phim Quỷ nhập tràng. Ảnh: ĐPCC.

Danh tính Pom Nguyễn trên mạng xã hội cũng là ẩn số. Một tài khoản mạng có tên @pomnguyen, được lập ra trên Facebook từ năm 2019. Tuy nhiên, tài khoản này ít hoạt động, không có hình ảnh của chính chủ. Một bài vài đăng gần đây chỉ chia sẻ thông tin về Quỷ nhập tràng, với lượt tương tác ít ỏi.

Đáng chú ý, khi người viết liên hệ với nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, những người hoạt động lâu năm trong giới làm phim Việt để tìm hiểu thông tin, họ đều lắc đầu và có chung câu trả lời: “Không biết Pom Nguyễn là ai”.

“Từ khi phim công chiếu đến nay, mọi người đều thắc mắc về đạo diễn Pom Nguyễn. Tôi hoạt động trong ngành làm phim đã lâu, biết hầu hết đạo diễn, nhà sản xuất, thậm chí là những nhà làm phim trẻ, mới có phim đầu tay, song chưa từng nghe đến tên Pom Nguyễn hay gặp ngoài đời. Không hiểu lý do vì sao ê-kíp Quỷ nhập tràng và cả Pom Nguyễn phải giấu kín danh tính đạo diễn như vậy để làm gì. Phim có doanh thu tốt, là cơ hội để đạo diễn PR tên tuổi mà”, chị T. L, người có nhiều năm làm quản lý truyền thông cho các dự án điện ảnh cho hay.

Nhất Trung và dàn diễn viên trong các chuyến cinetour, nhưng đạo diễn Pom Nguyễn không lộ diện. Ảnh: ĐPCC.

Thậm chí, không ít người còn đặt nghi vấn Nhất Trung chính là đạo diễn của dự án. Số khác lại cho rằng Nhất Trung chỉ là nhà sản xuất phim, còn đạo diễn chính là người thân cận, hoạt động trong công ty của anh. “Pom Nguyễn là ai thì chỉ có Nhất Trung mới là người biết rõ nhất. Phim thu hơn 80 tỷ đồng rồi, chờ Pom Nguyễn lộ diện”, một tài khoản mạng để lại bình luận trên diễn đàn về phim ảnh.

Lý do đạo diễn không nên ẩn danh

Sự việc đạo diễn của Quỷ nhập tràng giấu kín danh tính là điều hiếm hoi xảy đến tại điện ảnh Việt. Bởi một tác phẩm điện ảnh chính là “đứa con tinh thần”, gắn với sinh mệnh của một đạo diễn cùng ê-kíp. Để có doanh thu tốt, các đạo diễn luôn hiện diện ở mọi khâu cũng như tích cực quảng bá, truyền thông để dự án có thể đến gần với khán giả.

Trong khoảng 5 năm đổ lại đây, ngành phim nội địa chưa từng xảy ra trường hợp tương tự. Case-study gần nhất và cuối cùng là vào năm 2019, với dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh (Mỹ Tâm). Ban đầu, đoàn làm phim công bố đạo diễn phim là Mira Dương. Khoảng một thời gian khá dài, ê-kíp giấu kín danh tính của đạo diễn.

Trong khi đó, Mỹ Tâm, trong vai nữ chính Khả Doanh, lại là người luôn đứng ra chia sẻ tại các sự kiện giới thiệu, quảng bá phim. Cùng thời điểm, một trang Facebook cá nhân dưới tên Mira Dương cũng được lập ra, song không đăng tải bất cứ bức ảnh hay thông tin gì về đạo diễn, ngoại trừ phần giới thiệu nơi ở là tại bang Texas, Mỹ.

Mỹ Tâm từng gây bàn tán khi giấu kín danh tính cô là đạo diễn phim Chị trợ lý của anh.

Sau đó, đến giữa tháng 1/2019, trong một buổi gặp mặt báo giới, Mỹ Tâm chính thức công bố thông tin cô chính là Mira Dương, đạo diễn của dự án Chị trợ lý của anh. Sự việc khi đó gây chú ý với giới làm phim cũng như đông đảo khán giả.

Chia sẻ về lý do sử dụng tên Mira Dương và giấu kín trong thời gian dài, Mỹ Tâm thừa nhận sau khi hoàn thiện kịch bản, cô không tìm ra đạo diễn để cầm trịch dự án. Vì vậy, nữ ca sĩ đã quyết định đứng ra làm đạo diễn. Nhưng cô không muốn mọi người hướng sự tò mò, bàn tán vào câu chuyện mình lần đầu làm đạo diễn điện ảnh, hiểu nhầm đó là chiêu trò truyền thông cho dự án. Cuối cùng, cô chọn cách ẩn danh.

"Sau khi phim ra mắt, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với những gì làm ra, dù hay hay dở, nên không thể giấu thân phận đạo diễn của phim nữa", ca sĩ chia sẻ ở thời điểm đó.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới, việc đạo diễn ẩn danh khi phát hành phim là điều hiếm khi xảy đến.

Theo trang Collider, đạo diễn là "linh hồn" của một tác phẩm điện ảnh. Cha đẻ của phim thường dành nhiều tâm huyết và công sức cho mỗi dự án. Việc công khai danh tính là cách để các đạo diễn thể hiện sự tự hào về tác phẩm của mình và mong muốn được giới làm phim, khán giả công nhận cho những đóng góp của họ.

Ngoài ra, đạo diễn là người chịu trách nhiệm về chất lượng và nội dung của bộ phim. Họ luôn hiện diện ở các khâu, minh bạch trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, tên tuổi của đạo diễn có thể trở thành một thương hiệu, thu hút nhà đầu tư cho các dự án tiếp theo. Việc công khai danh tính giúp đạo diễn xây dựng và củng cố thương hiệu cá nhân của mình.

"Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các đạo diễn cảm thấy rằng tác phẩm của họ đã bị nhà sản xuất hoặc nhà phân phối can thiệp quá nhiều, làm sai lệch so với ý tưởng ban đầu. Trong những trường hợp này, đôi khi đạo diễn sử dụng một tên khác để tránh bị gắn tên với một sản phẩm mà họ không hài lòng. Song điều này rất hi hữu", theo Collider.