Kim Sa trước khi cưới chồng kém 19 tuổi

Ngày 9/4, China Times đưa tin Kim Sa đã đăng ký kết hôn với bạn trai kém 19 tuổi Tôn Thừa Tiêu. Trên mạng xã hội, cặp đôi đồng loạt chia sẻ hình ảnh cầm giấy chứng nhận kết hôn, chính thức xác nhận bước ngoặt mới trong chuyện tình từng gây nhiều tranh cãi. Hai người đính hôn vào cuối 2025 sau màn cầu hôn tại Iceland. Ảnh: Weibo.

Công khai mối quan hệ từ năm 2022, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu liên tục đối diện ý kiến trái chiều vì khoảng cách tuổi tác. Không ít khán giả hoài nghi về mối quan hệ giữa 2 người, thậm chí đặt dấu hỏi về động cơ của Tôn Thừa Tiêu, đặc biệt khi anh được bà xã hỗ trợ tham gia các chương trình giải trí. Ảnh: Weibo.

Dù vậy, cả hai nhiều lần lên tiếng bảo vệ đối phương. Tôn Thừa Tiêu từng thừa nhận cảm giác tự ti vì chênh lệch địa vị, kinh tế so với bà xã. Anh cho biết sẽ nỗ lực lập nghiệp để cả 2 có tương lai tươi sáng hơn, trong khi Kim Sa khẳng định chồng cô là người có trách nhiệm và tham vọng. Ảnh: Sohu.

Trước đây, trong một chương trình truyền hình, Kim Sa từng bày tỏ với nửa kia: "Yêu anh mãi mãi, cho đến ngày anh ấy qua đời". Tôn Thừa Tiêu đáp: "Anh hy vọng Kim Sa sẽ yêu anh đến 500 triệu kiếp". Năm 2023, Kim Sa chia sẻ trên Weibo rằng Tôn Thừa Tiêu là "món quà cuộc đời". Ảnh: Weibo.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Nhiều người không hiểu, nhưng ở tuổi ngoài 40, tôi vẫn cảm nhận được vẻ đẹp nhỏ bé của tình yêu. Tôi cảm thấy rất may mắn. Mối quan hệ của chúng tôi không làm tổn thương ai cả". Theo lời Kim Sa, trong tình yêu, cô muốn trở thành người bạn đời hòa hợp, người con gái được nuông chiều và thỉnh thoảng là một người mẹ yêu thương. Ảnh: Mirror Media.

"Trong thế giới của tôi, những điều kể trên đều có thể cùng tồn tại. Tôi ước tất cả người yêu nhau trên thế giới có thể nhận ra nhau ở cấp độ tâm hồn và chăm sóc lẫn nhau", nữ diễn viên tâm sự. Sinh năm 1983, Kim Sa là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Cô được biết đến qua các dự án như Khung trời tuổi 18 hay Thần thoại. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động âm nhạc và duy trì sức hút khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Ảnh: Sina.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.