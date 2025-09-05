Kim ngạch xuất - nhập khẩu trong 8 tháng đạt gần 600 tỷ USD

Kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 8 tháng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 600 tỷ USD với cán cân thương mại thặng dư 13,99 tỷ USD.

Ngày 5/9, Cục Hải quan công bố tình hình tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng đạt 597,93 tỷ USD , tăng 16,3% (tương ứng tăng 83,89 tỷ USD ) so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy đà phục hồi và phát triển mạnh mẽ của thương mại quốc tế Việt Nam.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 305,96 tỷ USD , tăng 14,8% (tăng 39,53 tỷ USD ) so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 291,97 tỷ USD , tăng 17,9% (tăng 44,36 tỷ USD ). Nhờ đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 8 tháng tiếp tục thặng dư 13,99 tỷ USD , tuy nhiên đã giảm 25,7% so với mức thặng dư 18,83 tỷ USD của cùng kỳ năm 2024.

Riêng trong tháng 8, tổng trị giá xuất-nhập khẩu hàng hóa đạt 83,06 tỷ USD , tăng 0,9% (tăng 769 triệu USD ) so với tháng 7. Trong đó, xuất khẩu đạt 43,39 tỷ USD , tăng 2,6% (tăng 1,1 tỷ USD so với tháng trước), trong khi nhập khẩu đạt 39,67 tỷ USD , giảm 0,8% (giảm 329 triệu USD ). Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 8 duy trì mức thặng dư ấn tượng 3,72 tỷ USD .