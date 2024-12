Kim Kardashian cho biết bị gãy chân trong kỳ nghỉ lễ, nhưng cô không nói nguyên nhân gặp nạn.

Theo Eonline, thông qua trang cá nhân, Kim Kardashian tiết lộ bị chấn thương. Cô đăng ảnh bàn chân được băng bó và phải tự chống đỡ bằng nạng. "Bàn chân bị gãy trong kỳ nghỉ lễ", Kim chú thích, kèm biểu tượng cảm xúc tức giận.

Ngôi sao truyền hình thực tế không nói tại sao gặp nạn. Tuy nhiên, theo các bình luận trên mạng xã hội, nguyên nhân có thể đến từ việc cô mang giày cao gót lái xe đạp diện hồi đầu tuần.

Page Six cho biết việc gặp tai nạn khiến bà mẹ 4 con cảm thấy bất tiện vì cô đang chuẩn bị cho hàng loạt bữa tiệc tùng thâu đêm của gia đình cho mùa lễ hội tới.

Trong năm nay, Kim đã bị gãy xương 2 lần. Hot mom chia sẻ trên show The Kardashians rằng cô từng bị gãy ngón trỏ và ngón giữa vào mùa hè. Tai nạn nghiêm trọng đến mức bác sĩ cho biết xương của cô bị nhô ra ngoài.

Kim Kardashian bị gãy chân sau lần mang giày cao gót lái xe đạp điện. Ảnh: @kimkardashian.

Hôm 5/12, Kim tổ chức sinh nhật 9 tuổi cho con trai Saint. Cô chia sẻ về quý tử: "Mẹ luôn muốn tin rằng chàng trai bé nhỏ của mẹ sẽ mãi mãi đáng yêu như thế này. Con thật ngọt ngào. Chúc mừng sinh nhật con. Mẹ yêu con nhiều lắm".

Trong cuộc hôn nhân với Kanye West, Kim còn sinh cho anh bé North (11 tuổi), Chicago (6 tuổi) và Psalm (5 tuổi).

Sau khi đường ai nấy đi, cô nuôi 4 đứa trẻ. Trò chuyện với người bạn thân Zoe Winkler trong podcast What in the Winkler?, Kim tâm sự: "Đôi khi tôi cảm thấy đơn độc trong việc nuôi dạy con cái, mặc dù có hệ thống hỗ trợ tuyệt vời và nhiều người xung quanh giúp đỡ".

Dù bất lực và kiệt sức, Kim cho biết điều quan trọng là bọn trẻ cảm thấy được yêu thương và lắng nghe. Ngôi sao truyền hình thực tế cũng bày tỏ cố gắng không thể hiện những cảm xúc tiêu cực trước mặt các con dù đôi khi bật khóc trong những lúc yếu đuối nhất.