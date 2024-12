Diễn viên Marvel vô gia cư, phải ngủ trong xe kéo

Jack Veal cầu cứu cộng đồng mạng vì lâm cảnh không nhà ở tuổi 17. Anh cho biết đang sống khổ sở trong một chiếc xe kéo.

Theo Hollywood Reporter, Jack Veal, 17 tuổi, từng tham gia series Loki, đang sống cảnh vô gia cư và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Veal nói trong video đăng trên kênh cá nhân: "Tôi không thể ở nhà ông bà vì ông tôi đang nguy kịch. Tôi không còn nơi nào khác để đi".

Sau đó, Veal lia máy quay xung quanh, cho thấy anh sinh hoạt trong chiếc xe chật hẹp chỉ với vài món đồ cơ bản, quần áo cũng ít. Diễn viên 17 tuổi cho biết anh đang lang thang ở London (Anh).

"Tôi ngủ trong một chiếc xe kéo có cửa sổ bị đập vỡ, không an toàn, cách nơi làm việc của tôi hai giờ di chuyển. Dịch vụ xã hội từ chối giúp đỡ tôi mặc dù tôi đã nói với họ về tình trạng hiện tại. Tôi tuyệt vọng lắm", anh tâm sự.

Jack Veal và Tom Hiddleston trong Loki. Ảnh: New York Post.

Chưa đầy 24 tiếng sau, Veal cập nhật với giọng điệu lạc quan hơn. Anh cho biết đã nhận được cuộc gọi từ cơ quan dịch vụ xã hội với lời hứa giúp đỡ anh có chỗ ở. Tuy nhiên, đến hiện tại, Veal vẫn đang đợi thông tin mới.

Dưới phần bình luận, diễn viên nhận được nhiều lời động viên từ mọi người.

Jack Veal sinh năm 2007, lần đầu đóng phim vào năm 10 tuổi. Anh tham gia các phim như My Name Is Lenny, The End of the F***ing World, The Favourite, The Corrupted... trước khi thủ vai phiên bản trẻ của Loki (Tom Hiddleston thủ vai phiên bản trưởng thành) trong series Loki năm 2021. Một năm sau, anh góp mặt trong tác phẩm khoa học viễn tưởng The Peripheral.

Trong video được đăng ngày 30/11, Jack Veal xác nhận sẽ tiếp tục theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi có cơ hội.