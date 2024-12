Amber Heard sắp có con thứ hai

Sau 3 năm chào đón bé Oonagh Paige bằng phương pháp mang thai hộ, Amber Heard chuẩn bị đón con thứ hai.

"Hiện còn khá sớm trong giai đoạn thai kỳ nên mong mọi người hiểu rằng chúng tôi không muốn chia sẻ chi tiết vấn đề này", đại diện Amber Heard phát biểu trên People, hôm 6/12. Người này không tiết lộ Heard liệu đang mang bầu hay nhờ người mang thai hộ.

"Tôi chỉ có thể nói rằng Amber rất vui mừng cho cả bản thân cô ấy và Oonagh Paige", người phát ngôn nói thêm.

Khi bé Oonagh Paige chào đời bằng phương pháp mang thai hộ vào tháng 4/2021, sao phim Aquaman viết trên Instagram rằng cô muốn có thêm con và hy vọng thực hiện điều đó, nếu tự mang bầu được càng tốt.

Amber Heard sắp trở thành mẹ của hai đứa trẻ. Ảnh: Page Six.

Heard và con gái rời Mỹ chỉ 3 tháng sau khi cô thua kiện Johnny Depp. Gia đình họ hiện sống bình dị ở Tây Ban Nha. Heard khép kín nên không chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Những tháng gần đây, Heard hiếm khi được nhìn thấy chạy bộ ở Madrid. Cô chủ yếu ở nhà chăm con nhỏ và làm việc online. Sau In The Fire, cô chưa đóng phim mới.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên địa phương, Heard nói bằng tiếng Tây Ban Nha: "Tôi yêu Tây Ban Nha rất nhiều". Khi được hỏi liệu có định ở lại Madrid hay không, cô bày tỏ: "Có, tôi hy vọng vậy. Vâng, tôi thích sống tại đây".

Cuối tháng 9, Hola! đưa tin Heard được phóng viên bắt gặp trên đường phố. Tại đây, nữ diễn viên được hỏi nghĩ gì về chuyến thăm Tây Ban Nha của Johnny Depp để quảng bá phim Modì, Three Days on the Wing of Madness.

Heard liền đáp đây là chuyện trong quá khứ và hiện cô trải qua giai đoạn mới trong cuộc đời. Cô nói: "Tôi đang sống ở Madrid, tôi yêu Tây Ban Nha. Tôi rất may mắn khi được ở đây. Và về quá khứ của mình, tôi không muốn nghĩ hay nói về nó, vì tôi đang hạnh phúc, bình yên".