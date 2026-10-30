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Kiệt tác đưa Dante du hành qua ba cõi

  • Thứ sáu, 30/10/2026 07:37 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Với hơn 14.000 câu thơ, "Thần khúc" kể hành trình của Dante qua Hỏa ngục, Luyện ngục và Thiên đường, trở thành một trong những kiệt tác lớn nhất của văn học thế giới.

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Dante Alighieri, thường được gọi tắt Dante, là thi hào vĩ đại nhất của Italy. Tác phẩm chính của ông, Thần khúc, đã đánh dấu bình minh của thời Phục Hưng và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thi sĩ về sau. Ảnh: Wikipedia.

Thần khúc

1321 (ra đời), 1497 (ấn bản dưới đây) ◼ Sách in, minh họa in khắc gỗ ◼ 32 × 21,6 cm ◼ 620 trang ◼ Italy

Dante Alighieri

Thần khúc của Dante là một trong những công trình thi ca vĩ đại nhất từng được viết ra. Được hoàn thành năm 1320 khi Dante sống lưu vong ở Verona xa quê nhà Florence, thi phẩm này có hơn 14.000 câu thơ, với nội dung là cuộc hành trình tưởng tượng của thi hào qua những cõi ở kiếp sau.

Dante lấy cảm hứng từ nhiều nguồn triết lý khác nhau, trong đó có tư tưởng của Thánh Thomas Aquinas (1225-74), để nắm bắt được góc nhìn thế giới thời Trung Cổ.

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Bìa một ấn bản Thần khúc. Ảnh: Amazon.

Cuộc hành trình bắt đầu khi màn đêm buông xuống trong một khu rừng thần bí, nơi Dante gặp thi sĩ La Mã Virgil, người được tình yêu lớn của đời Dante là nàng Beatrice nhờ tìm đến để dẫn lối cho ông. Sau một hành trình thần thánh qua “Hỏa ngục”, “Luyện ngục” và “Thiên đường”, cuối cùng ông đã tìm thấy “ thứ Tình yêu xoay chuyển Mặt Trời và những vì sao”.

Thiên trường thi này được cấu trúc xoay quanh số 3 tượng trưng cho Tam Vị, với ba phần, mỗi phần gồm 33 canto (khúc). Cách gieo vần là terza rima: một lối gieo vần điệu tài tình gồm những đoạn thơ ba câu (tercet).

Đặc biệt, thay vì viết bằng tiếng Latin theo nền tảng học vấn của mình, Dante đã dùng thổ ngữ Tuscan (rất gần tiếng Italy ngày nay).

Tài nghệ ông đạt đến mức Thần khúc thường được xem như thi phẩm hay nhất từng được viết. Không chỉ tạo ra đột phá trong nghệ thuật thơ, nó còn giúp tiếng Tuscan nay trở thành ngôn ngữ chính ở Italy.

Cha Michael Collins, Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon, Philip Parker

Đông A và NXB Dân Trí

Thần khúc Dante Alighieri kiệt tác tiếng Tuscan

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