Kiến trúc sư kinh doanh quần áo kiểu P.O.D

Một kiến trúc sư đã thiết kế áo phông và bộ đồ áo liền quần theo phong cách tối giản cho con mình rồi tạo ra nghề tay trái kiếm thu nhập tốt.

Kinh doanh quần áo kiểu P.O.D

Một kiến trúc sư đã thiết kế áo phông và bộ đồ áo liền quần theo phong cách tối giản cho con mình. Công việc này sau đó đã biến thành một nghề tay trái sinh lời cực tốt.

Ban ngày, Gerald Lau là một kiến trúc sư ở Sydney, Úc. Anh rất chuộng những thiết kế sắp chữ đơn giản, sử dụng nhiều màu trắng và đường nét tinh tế. Giống như nhiều người khác, anh rất muốn đa dạng nguồn thu nhập cho bản thân. Trước đó, anh từng thử nghiệm vài dự án nhưng đều không thành công.

Gerald là một thính giả ruột của Side Hustle School, và một tập podcast nói về dịch vụ in ấn theo yêu cầu đã làm anh hứng thú. Câu chuyện này truyền cảm hứng để anh phát triển ý tưởng về một dòng áo phông tối giản cho trẻ em. Anh đặt tên cho ý tưởng là Typo Tees.

Vốn khởi nghiệp rất thấp: một tên miền và một cửa hàng Shopify để tối giản chi phí vận hành. Anh dùng một dịch vụ có tên Printly để lo phần in ấn và chuyển hàng. Tất cả sản phẩm của anh được sản xuất ở Mỹ và có thể chuyển đi khắp nơi trên thế giới. Đó là những lựa chọn và Gerald có thể đưa ra khi anh lập cửa hàng trực tuyến của mình.

Nhưng anh sẽ bán gì đây? Anh biết rằng mình phải làm gì đó để thật nổi bật. Anh quyết định sẽ tập trung vào áo phông và sản phẩm áo liền quần có in chữ cái đầu tiên trong tên hoặc họ của một đứa trẻ.

Ban đầu, kết quả cũng không có gì nổi bật, y hệt như những dự án trước đó của anh. Gerald phải mất vài tuần mới có đơn hàng đầu tiên. Có vẻ cũng ổn, nhưng chưa đủ ổn để chứng minh rằng dự án sẽ tồn tại được lâu dài - đặc biệt là khách hàng này còn không hài lòng với sản phẩm và muốn được hoàn tiền.

Vấn đề tăng lên khi nhà cung cấp không hoàn tiền cho Gerald và anh phải tự bỏ tiền túi ra trả. Còn chưa hết, anh đã quên không yêu cầu khách hàng trả lại áo trước khi hoàn tiền cho họ, thế nên người khách còn không gửi trả áo cho anh. Quá đen.

Gerald đã được một bài học, anh nghiên cứu kỹ càng mọi khâu và tiếp tục.

Thời trang là lĩnh vực tạo ra nhiều ý tưởng kinh doanh. Ảnh: TheBump.com.

Một trong những ưu điểm của dịch vụ P.O.D (in theo yêu cầu) là không cần kho trữ hàng. Khi có người đặt hàng thì bên phụ trách sẽ in và vận chuyển. Điều này cho phép Gerald có cơ hội phát triển các thiết kế của mình mà hoàn toàn không mất chi phí gì.

Anh chỉ việc đăng các thiết kế mới lên và nhìn xem khách hàng sẽ chọn mẫu nào cho vào giỏ hàng. Anh đưa ra những thiết kế đơn giản sử dụng chữ cái, truyền đạt những thông điệp vui nhộn với phong cách sáng sủa, gọn gàng.

Anh càng phát triển các ý tưởng, càng có nhiều người mua sản phẩm áo liền quần và áo phông…và may mắn làm sao, những người này đều rất hài lòng với sản phẩm. Khách hàng thích mua cho con mình những bộ đồ mang tính cá nhân, ví dụ như quần áo có chữ cái đầu tiên trong tên chúng. Gerald còn ghép đôi áo liền quần và áo phông vào thành một bộ sản phẩm cho mặt hàng được phong phú, đa dạng hơn.

Sau đó, anh thêm vào trang web của mình một tính năng tuỳ chỉnh. Khách hàng có thể tuỳ chọn font chữ và đặt riêng câu nói hoặc thông điệp ưa thích. Nhờ dịch vụ in theo yêu cầu tuyệt diệu, thời gian từ lúc đặt hàng cho tới khi chuyển hàng đi chỉ gói gọn trong 24 giờ.

Gerald nói rằng điều hay nhất khi có một nghề tay trái như Typo Tees là nhận được ảnh feedback của khách hàng cùng con cái họ mặc áo liền quần và áo phông do anh thiết kế.

Anh khuyên bất kỳ ai đang định bán quần áo trực tuyến là họ cần phải có gì đó khác biệt để trở nên nổi bật. Đây là một thị trường đã bão hoà, và có thể điều bạn đang nghĩ đến đã được người khác làm trước dưới hình thức nào đó rồi. Những dự án như thế này cần thời gian và cả thử nghiệm. Vất vả là có thật, nhưng phần thưởng thì rất đáng giá.