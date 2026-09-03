Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Tiền lương chưa bao giờ là tất cả

Cuốn sách của Fred Kofman phân tích mối quan hệ giữa nhân viên và công ty thông qua nhiều lợi ích mà hai bên mang lại cho nhau. Tiền lương không phải là yếu tố quan trọng nhất để một nhân viên quyết định gắn bó với công ty lâu dài. Môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp và cơ hội phát triển là những yếu tố quan trọng không kém, mà nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi làm việc.

Sách hay Ebook

Kiểu 'lãng phí ngầm' gây thất thoát lớn cho doanh nghiệp

  • Thứ năm, 3/9/2026 14:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Năng suất làm việc thấp, là một kiểu "lãng phí ngầm" trong doanh nghiệp, khó bị phát hiện trong thời gian ngắn, và dễ bị các quản lý bỏ qua. Nó có thể gây thất thoát lớn.

Lãng phí ảnh 1

Nhân sự làm việc thiếu tập trung là một kiểu "lãng phí ngầm" trong doanh nghiệp. Ảnh minh họa: A.V.

Một nhà kinh tế học và một người bình thường đang tản bộ trên phố. Chợt người bình thường nói: “Nhìn kìa, có một tờ 20 USD trên vỉa hè!”. Nhà kinh tế học đáp: “Không thể nào! Nếu đó thực sự là tờ 20 USD thì hẳn đã có người nhặt nó rồi”.

Cũng giống câu “bản chất tự nhiên không thích sự trống rỗng, các nhà kinh tế học cũng không thích của cải từ trên trời rơi xuống. Thật vô lý nếu có một tờ 20 USD nằm trên vỉa hè, vì ai đó sẽ vội vàng hớt ngay khi nó vừa rơi xuống.

Việc gắn kết nhân viên là động lực thúc đẩy năng suất cực lớn, giống như bạn nhặt được những tờ tiền lên đến 1000 USD trên vỉa hè vậy. Nhưng đại đa số các nhà lãnh đạo cứ để nhân viên ngồi đó trong tình trạng thiếu động lực và thiếu gắn bó. Xét về mặt kinh tế, điều này thật vô nghĩa.

Nếu các công ty đang thất thoát chừng hơn 300 tỷ USD năng suất mỗi năm, cộng với tổn thất về nhân lực, thị phần và lợi nhuận chỉ vì sự thiếu gắn bó của nhân viên, thì tại sao các nhà lãnh đạo vốn luôn nhắm đến kết quả cuối cùng lại không làm điều gì để giải quyết vấn đề này? Và nếu họ không hành động, thì tại sao sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường vẫn chưa đào thải họ?

Sau đây là một thử nghiệm nhỏ có thể giúp bạn cảm nhận được lợi thế cạnh tranh to lớn mà các tổ chức gắn kết nhân viên có thể tận hưởng. Giả sử bạn làm việc cho một trong những công ty như vậy, thế thì một công ty khác, nổi tiếng với văn hóa độc hại, nhân viên xấu tính, công việc quá tải, cấp quản lý ưa kiểm soát đến ám ảnh và hình ảnh thương hiệu khủng khiếp, phải đề nghị mức lương bao nhiêu để dụ dỗ bạn từ bỏ công việc hiện tại của mình?

Và họ sẽ phải trả cho bạn bao nhiêu để bạn có thể làm việc chăm chỉ, hợp tác và sáng tạo ở công ty họ hệt như bạn đang làm bây giờ? Hầu hết mọi người nhận được câu hỏi này của tôi đều từ chối đưa ra một con số cụ thể, bởi họ sẽ không chấp nhận đề nghị đó. Có những thứ mà tiền bạc cũng không thể mua được.

Xét trên mặt lợi ích to lớn từ việc gắn kết lực lượng lao động, hẳn bạn sẽ nghĩ rằng khi một người quản lý không động viên nhân viên của mình, thì cấp trên trực tiếp của người quản lý đó sẽ gây áp lực buộc người quản lý này phải thay đổi.

Và nếu người quản lý này không chịu thay đổi, thì vị quản lý cấp cao nên thay thế người quản lý ấy và trám vào đó một người tốt hơn (người ta vẫn thường nói “hoặc con người thay đổi, hoặc ta thay đổi con người”) và quá trình này sẽ tiếp diễn theo “chuỗi thức ăn” lên đến tận vị trí CEO và hội đồng quản trị. Nếu họ không làm thế, giá trị của công ty sẽ suy yếu dần cho đến khi bị thâu tóm, hoặc buộc phải đóng cửa và bị một tổ chức nào đó (có sự gắn bó tốt hơn) mua lại.

Fred Kofman/ Sài Gòn Books & NXB Thế giới

Lãng phí Nhân viên Doanh nghiệp Kinh tế học Người quản lý USD

Bình luận

    Đọc tiếp

    Điểm chung giữa golf và vai trò lãnh đạo

    Điểm chung giữa golf và vai trò lãnh đạo

    0

    Golf và công việc lãnh đạo một tổ chức có nhiều điểm chung. Để hoàn thành vai trò của nhà lãnh đạo, bạn phải đưa ra những quyết định đúng đắn trong thời điểm quan trọng.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý