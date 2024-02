Kiến nghị chuyển hồ sơ chỉ định 3 gói thầu sang cơ quan công an

Qua thanh tra nhiều dự án kè, chống sạt lở, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện nhiều vi phạm, nên kiến nghị UBND tỉnh chuyển hồ sơ một số gói thầu sang CQĐT để xem xét, xử lý.

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đấu thầu, đầu tư xây dựng, thuộc Ban Quản lý dự án (QLDA) Giao thông và Nông nghiệp tỉnh với các gói thầu thi công xây lắp theo tình huống khẩn cấp.

Theo đó, có 25 gói thầu các công trình kè, chống sạt lở thực hiện giai đoạn 2017-2023 được thanh tra. Trong các gói thầu này, có một số gói thầu thuộc 2 dự án do Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp làm chủ đầu tư, gồm: Dự án kè chống sạt lở bờ Tây sông Hậu (qua xã Quốc Thái, huyện An Phú); Dự án xử lý sạt lở khẩn cấp bờ sông Hậu (qua xã Vĩnh Thạnh Trung và xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú).

Theo kết luận thanh tra, những đơn vị làm chủ đầu tư các dự án đã không tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu, dẫn đến việc giao thầu cho nhà thầu không đúng quy định; nhà thầu không có hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm; không cung cấp được hồ sơ năng lực nhà thầu … Đặc biệt, có gói thầu không thuộc diện tình huống khẩn cấp, nhưng chủ đầu tư vẫn thực hiện chỉ định thầu. Ngoài ra, có chủ đầu tư còn vi phạm trong việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và lập, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu…

Bờ kè do Cty Nam Hào Kiệt thi công thuộc gói thầu số 11 (dự án sạt lở khẩn cấp bờ sông Hậu đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang).

Đối với 3 gói thầu giao Cty Nam Hào Kiệt thực hiện, qua thanh tra cho thấy, đây là những gói thầu có giá trị lớn (tổng giá trị khoảng 149 tỷ đồng -PV). Doanh nghiệp này không đảm bảo năng lực, kinh nghiệm nhưng vẫn được Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang chỉ định thầu. 3 gói thầu gồm: Gói thầu số 10, số 11 (thuộc dự án Kè Quốc Thái) và gói thầu số 11 (thuộc dự án sạt lở khẩn cấp bờ sông Hậu đoạn qua xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Mỹ, huyện Châu Phú). Chủ đầu tư cùng đơn vị liên quan chưa tuân thủ các quy định về xây dựng, quá trình lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, thi công... Dẫn đến vi phạm trong việc xác định và áp dụng định mức hao phí vật liệu cát của công tác đắp bao tải cát xử lý hố xói lòng sông tại 3 gói thầu này.

Tổng số tiền thực hiện chưa đúng quy định tại 3 gói thầu được xác định là hơn 11,4 tỷ đồng , bao gồm: Áp dụng định mức hao phí vật liệu cát hơn 6,9 tỷ đồng ; không thực hiện lặn kiểm tra sau khi thả bao tải cát dưới nước vẫn chi 4,5 tỷ đồng ; thi công đoạn chuyển tiếp phía thượng lưu trên 880 triệu đồng...

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi trên 4,5 tỷ đồng và làm rõ số tiền hơn 6,9 tỷ đồng từ áp dụng định mức hao phí vật liệu cát và thi công đắp bao tải cát dưới nước. Đặc biệt, cơ quan thanh tra đã kiến nghị UBND tỉnh An Giang chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý một số nội dung liên quan đến một số gói thầu, trong đó có việc Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang chỉ định thầu đối với 3 gói thầu cho Cty Nam Hào Kiệt không đúng quy định.

Trong 25 gói thầu các công trình kè, chống sạt lở được thực hiện giai đoạn 2017-2023 tại An Giang vừa bị thanh tra, thì Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư 8 gói thầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Giao thông tỉnh An Giang (hiện đã được sáp nhập) làm chủ đầu tư 5 gói thầu, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang làm chủ đầu tư 10 gói thầu. 2 gói thầu còn lại do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP Long Xuyên làm chủ đầu tư.