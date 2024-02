Kiên Giang lên tiếng vụ khách Đài Loan phàn nàn bị bỏ rơi ở Phú Quốc

Đại diện Sở Du lịch Kiên Giang cho biết sẽ có đoàn thanh tra ra Phú Quốc xác minh làm rõ sự việc nhiều du khách Đài Loàn phàn nàn "bị bỏ rơi" khi tới đảo Ngọc dịp Tết Nguyên đán.

Mới đây, theo tờ Focus Taiwan của Đài Loan, 292 du khách Đài Loan đã mua các gói tour của công ty We Love Tour có trụ sở tại Đài Bắc để đến Phú Quốc du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Đoàn khách rời Đài Loan đến đảo Phú Quốc du lịch trong 5 ngày (từ 10-14/2). Tuy nhiên, ngày 10/2, một số du khách lên mạng xã hội phàn nàn về chuyến đi. Họ cho rằng đã bị công ty "bỏ rơi".

Đoàn khách Đài Loan phàn nàn vì "bị bỏ rơi" ở Phú Quốc

Focus Taiwan đưa tin thêm rằng khi đến Phú Quốc, đoàn du khách được Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam tiếp đón và thông báo mỗi người sẽ phải trả thêm 720 USD . Những người không thanh toán sẽ phải du lịch tự túc hoặc quay trở lại Đài Loan.

Nhiều thành viên khác của nhóm khách Đài Loan cũng đăng tải lên các trang mạng xã hội một tuyên bố bằng văn bản từ Winner giải thích rằng công ty đã quyết định yêu cầu thanh toán bổ sung vì đối tác Đài Loan không chuyển đủ tiền để chuyến tham quan Việt Nam tiếp tục.

Theo đó, phía công ty Đài Loan đã hứa sẽ chuyển toàn bộ chi phí đi lại và thanh toán tiền của đoàn khách trước khi bắt đầu chuyến đi. Nhưng trên thực tế, phía công ty Việt Nam chỉ nhận được chưa đến 10% số tiền.

Cục Du lịch Đài Loan cho biết hơn 100 trong số 292 khách du lịch trong đoàn đã đồng ý trả thêm khoản tiền mà phía công ty Winner yêu cầu để tiếp tục chuyến đi.

Bên cạnh đó, Cục Du lịch Đài Loan cũng cho biết họ sẽ tiến hành điều tra sâu hơn để xác định xem liệu We Love Tour có vi phạm quy định quản lý các cơ quan du lịch hay không.

Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục làm việc với Hiệp hội Đảm bảo Chất lượng Du lịch (TQAA) để đàm phán với phía Việt Nam và đảm bảo sự trở lại an toàn của du khách.

Đến cuối ngày 12/2, We Love Tour đã đưa ra một thông cáo báo chí bác bỏ hoàn toàn những tuyên bố của phía Winner, đồng thời cho biết đây là lần hợp tác đầu tiên giữa hai công ty.

Phía We Love Tour cho biết hai công ty trước đó đã đi đến thỏa thuận, trước sự giám sát của một nhân chứng, rằng mọi khoản thanh toán sẽ được thanh toán trước ngày 26/2. Tuy nhiên, Winner đã hủy bỏ thỏa thuận trên và yêu cầu thanh toán đầy đủ sau khi một khách du lịch trong đoàn phàn nàn về bữa ăn khi đến Việt Nam.

Tuyên bố của We Love Tour cho biết công ty đang nỗ lực giải quyết vấn đề và đảm bảo chuyến đi vẫn có thể tiếp tục sau khi biết việc Winner yêu cầu khách thanh toán thêm.

Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam nói gì?

Liên hệ với Công ty TNHH Du lịch Quốc tế Winner Việt Nam vào chiều ngày 13/2, ông Hà Tuấn Minh, giám đốc công ty xác nhận: Winner Việt Nam có hợp đồng đón 3 đoàn khách của We Love Tour từ ngày 10-14/2. Tuy nhiên, vào ngày 31/1, công ty đã thông báo hủy hợp đồng vì phía We Love Tour không thanh toán chi phí như cam kết.

Theo ông Minh, ngày 9/2, đoàn khách 292 người của We Love Tour vẫn đáp chuyến bay đến Phú Quốc nhưng không có xe đưa đón, không đặt phòng khách sạn, không có hướng dẫn viên.

"We Love Tour nhiều lần liên lạc năn nỉ chúng tôi hỗ trợ đoàn khách và lý do nhân đạo, chúng tôi đã chấp nhận điều 4 chuyến xe, thuê khách sạn để phục vụ họ. Hạn thanh toán cho việc này là vào ngày 11/2 nhưng We Love Tour vẫn không chuyển tiền. Trước tình hình đó, chúng tôi thông báo kết thúc chương trình", ông Minh thông tin.

Đơn vị này cũng liên hệ làm việc với Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc ở TP.HCM, Cơ quan quản lý du lịch Đài Loan về tình hình đoàn khách. Qua đó, các bên thống nhất để Winner thu tiền trực tiếp của du khách, phía công ty Đài Loan sẽ chuyển trả cho khách.

Tuy nhiên, nhiều du khách không đồng tình với quyết định này. Công ty của ông Minh cũng đã báo cáo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang.

"Tới ngày 12/2, những khách không thanh toán không có chỗ ở. Chúng tôi được phía Đài Loan đề nghị hỗ trợ lần 2. Vì thế, chúng tôi cũng đã sắp xếp khách sạn cho 292 du khách và từ trưa qua tới nay, cả đoàn tiếp tục tham quan nhiều điểm đến ở Phú Quốc. Số tiền phục vụ đoàn, phía We Love Tour ký giấy nợ phải trả vào ngày 26/2, trước sự chứng kiến của các bên qua cuộc họp online", ông Minh cho biết thêm.

Theo ông Minh, tới thời điểm hiện này, số tiền công ty ông chi ra cho đoàn đã hơn 3 tỷ đồng . Ngày 14/2, đoàn khách sẽ ra sân bay về Đài Loan.

Cũng theo tìm hiểu, tới nay, phía We Love Tour chưa thanh toán chi phí cho chuyến bay charter đưa đoàn khách trở về Đài Loan cho một hãng hàng không Việt Nam.

Đại diện Sở Du lịch Kiên Giang cho biết sẽ có đoàn thanh tra ra Phú Quốc xác minh làm rõ mọi việc, hỗ trợ du khách và có phương án xử lý phù hợp, không để ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch thành phố.