Kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng trong phát triển đất nước

Sáng 22/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đảng Cộng sản Việt Nam - 95 năm kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc."

Hội thảo nhằm tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị, tầm vóc của Đảng cùng những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; khơi dậy khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm xây dựng nước Việt Nam: giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) và trực tuyến tại các điểm cầu: Học viện Chính trị khu vực II, III, IV và 63 Trường Chính trị tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh thực tiễn sinh động và phong phú của cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng hồn khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, viết tiếp những trang sử vàng trong lịch sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời, thông qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng, Đảng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, với sự tin cậy của nhân dân.

"Điều này khẳng định chân lý ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác," ông Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, trong bối cảnh thế giới và trong nước hiện nay, đòi hỏi Đảng phải tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm (100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước), xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh," sánh vai với các cường quốc năm châu, như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng cháy bỏng của toàn dân tộc.

Trong phát biểu đề dẫn Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội mới, song vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, có những đột phá trong các quyết sách chiến lược, phát huy tinh thần sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tầm nhìn chiến lược sắc bén trong hoạch định đường lối, chủ trương.

Với ý nghĩa đó, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ Hội thảo là dịp để tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn ý nghĩa, giá trị của pho lịch sử bằng vàng của Đảng cùng những thành tựu vĩ đại của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 95 năm qua; tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, khát vọng cống hiến của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Hơn 90 tham luận và các ý kiến trình bày tại Hội thảo của lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương và các nhà khoa học đến từ các cơ quan nghiên cứu khoa học, học viện, trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội và một số địa phương trên cả nước đã tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Làm rõ quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng về con đường cách mạng Việt Nam - Kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; làm rõ quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hiện thực hóa mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong 95 năm (1930-2025), từ đó đúc kết những kinh nghiệm và định hướng giải pháp nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong bối cảnh mới; dự báo những tác động của tình hình thế giới và trong nước những năm tiếp theo, để khẳng định sự kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng trong quá trình lãnh đạo xây dựng đất nước: giàu mạnh, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

