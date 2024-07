Kiểm tra đột xuất ở thủ phủ sầu riêng Đắk Lắk

Cơ quan chức năng quyết định kiểm tra đột xuất các vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 26/7, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh sầu riêng trên địa bàn. Đây là đoàn kiểm tra đột xuất, được thành lập theo quyết định của Sở NN&PTNT.

Đoàn kiểm tra các cơ sở đóng gói sầu riêng.

Đoàn sẽ kiểm tra các tổ chức, cá nhân chủ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm từ quả sầu riêng tươi xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, cấp mã số.

Nội dung kiểm tra chủ yếu về sản lượng sầu riêng niên vụ 2024, việc ủy quyền mã số cho các cơ sở đóng gói xuất khẩu đi Trung Quốc.

Đoàn cũng sẽ lấy mẫu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hàm lượng các chất khác liên quan đến quả sầu riêng tươi (nếu có). Đồng thời, kiểm tra, truy xuất nguồn gốc đối với mã số vùng trồng được cơ sở đóng gói xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc.

Ngoài ra, đoàn còn kiểm tra các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm quả sầu riêng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và hàm lượng các chất khác có liên quan đối với các sản phẩm từ quả sầu riêng (nếu có)...

Đắk Lắk là tỉnh có diện tích, sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước sau Tiền Giang. Đây là địa phương được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng (68 mã), cơ sở đóng gói (23 mã) sầu riêng nhiều nhất.

Tuy nhiên, thời gian qua, tại huyện Krông Pắc - "thủ phủ" sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk xảy ra một số vụ liên quan đến mã vùng trồng.

Đơn cử, năm 2022, nhiều hộ dân thôn Tân Bắc (xã Ea Kênh) phản ánh diện tích sầu riêng của họ đã được cấp mã vùng trồng nhưng lại thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại nông sản Thiện Tâm. Việc này, người dân không hay biết. Vụ thu hoạch 2022, doanh nghiệp trên cũng không thu mua vườn cây của họ.

Năm 2023, công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) thụ lý tin báo về việc Giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng nghi giả.

Cụ thể, cơ quan công an đã xác minh, xác định con dấu, chữ ký chủ tịch UBND xã Ea Yông (huyện Krông Pắc), chữ ký và con dấu của HTX cây ăn trái Krông Pắc trong giấy ủy quyền xuất khẩu sầu riêng đều là giả.

Bước đầu, công an xác định Công ty TNHH TM Đầu tư Vạn Phát Thành (Vĩnh Long) do ông Trần Hoàng Trọng làm giám đốc đã chi 490 triệu đồng cho ông N.M.P. (ở Bắc Ninh) để được cấp giấy uỷ quyền mã vùng trồng xuất khẩu sầu riêng. Công an huyện Krông Pắc đã triệu tập ông P. và người này xác nhận sau khi nhận tiền đã đưa cho một đối tượng khác để làm giấy tờ trên.