Kiểm tra điện thoại giúp đồng nghiệp, lén chuyển tiền về tài khoản của mình

Quang biết, ghi nhớ thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của chị H. Mỗi lần chị nhờ kiểm tra điện thoại, Quang lại đăng nhập vào tài khoản rồi chuyển tiền vào tài khoản của mình.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an.

Ngày 18/6, Công an Hà Nội cho biết Công an xã Thượng Phúc tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Quang (SN 2002, trú tại tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, ngày 11/6, Quang cùng chị H.T.H (SN 1979, trú tỉnh Hà Tĩnh), là đồng nghiệp tại một dự án đến chi nhánh ngân hàng ở Thường Tín để làm thủ tục mở lại tài khoản ngân hàng. Trong quá trình hỗ trợ giao dịch, Quang biết và ghi nhớ thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của chị H.

Cùng ngày, Quang hỏi vay chị H 3 triệu đồng. Do tin tưởng đồng nghiệp, chị H đưa điện thoại cho Quang tự thao tác chuyển số tiền này từ tài khoản của mình sang tài khoản cá nhân của Quang.

Lợi dụng việc nắm được thông tin đăng nhập tài khoản ngân hàng của nạn nhân, tối 13/6, Quang lấy điện thoại của chị H, đăng nhập ứng dụng ngân hàng và chuyển thêm 2 triệu đồng vào tài khoản cá nhân.

Đến ngày 14/6, khi được chị H nhờ kiểm tra điện thoại, Quang tiếp tục đăng nhập tài khoản ngân hàng của chị và chuyển tiếp 1 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Ngày 15/6, phát hiện tài khoản bị mất tiền, chị H yêu cầu Quang hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, đối tượng không thực hiện nên nạn nhân trình báo Công an xã Thượng Phúc.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng xác minh, làm rõ hành vi của Nguyễn Đình Quang và tiến hành tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Công an xã Thượng Phúc tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không để lộ mật khẩu đăng nhập, mã OTP hoặc các mã xác thực giao dịch.

Đồng thời, hạn chế giao điện thoại cho người khác sử dụng, đặc biệt khi thiết bị đang đăng nhập các ứng dụng ngân hàng điện tử nhằm tránh bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản.