Kiếm hàng chục nghìn USD bằng một chiếc máy sấy tóc

Cơ quan dự báo thời tiết của Pháp cảnh báo có đối tượng can thiệp vào cảm biến nhiệt độ tại sân bay Charles de Gaulle, từ đó "thao túng" kết quả đặt cược trên Polymarket.

Việc can thiệp vào cảm biến nhiệt độ tại sân bay có thể gây nguy hiểm, vì đây là những dữ liệu quan trọng cho việc cất, hạ cánh. Ảnh: Bloomberg.

Cơ quan dự báo thời tiết của Pháp ngày 23/4 đã cảnh báo về nghi ngờ có sự can thiệp vào các cảm biến thời tiết tại sân bay lớn nhất nước này và chuyển vụ việc cho cảnh sát, sau khi phát hiện các chỉ số bất thường cùng với hoạt động cá cược lớn trên một thị trường dự đoán phổ biến.

Cụ thể, dữ liệu từ trạm đo tự động của Meteo France tại Sân bay Quốc tế Charles de Gaulle cho thấy nhiệt độ tăng đột biến 4-5 độ C vào buổi tối ngày 6/4 và 15/4, đạt mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại địa điểm này vào những ngày đó.

Sự tăng đột biến bất thường này đã được các thành viên của Hiệp hội phi lợi nhuận về khí hậu Pháp Infoclimat phát hiện, khi vào khoảng 21h30 tối giờ địa phương, Meteo France ghi nhận nhiệt độ 22 độ C tại Paris mặc dù nhiệt độ trung bình cả buổi chiều là 18 độ C.

Khối lượng bất thường cho lệnh đặt cược về nhiệt cao nhất ở Paris trong ngày 15/4. Ảnh: X/aaronjmars.

Điều này trùng hợp với việc đã có một người dùng trên nền tảng Polymarket đặt cược thành công vào những đợt tăng nhiệt độ bất ngờ tại thủ đô Paris của Pháp. Theo thống kê, người dùng này đã thắng 14.000 USD khi đặt cược thành công vào mức nhiệt độ 22 độ C.

Lần tăng đột biến bất ngờ thứ hai diễn ra 9 ngày sau đó, vào ngày 15/4 khi nhiệt độ được cảm biến tại Charles de Gaulle ghi nhận một lần nữa đạt 22 độ C. Trên Polymarket, một nhà giao dịch đã kiếm được hơn 21.000 USD với lệnh đặt cược rằng 18 độ C sẽ không phải là nhiệt độ cao nhất được ghi nhận trong ngày 15/4.

Infoclimat cho biết họ đã một lần nữa báo cáo sự gia tăng đột biến này cho Meteo France, và một số nhà hoạt động khí hậu đã suy đoán trên diễn đàn của hiệp hội rằng có thể ai đó đã sử dụng máy sấy tóc can thiệp vào cảm biến, theo báo Le Monde của Pháp.

Nhà khí tượng học Ruben Hallali, giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập của công ty tình báo thời tiết HD Rain có trụ sở tại Paris, nhận định hậu quả của việc can thiệp vào các cảm biến tại sân bay có thể rất nghiêm trọng.

Dữ liệu này cung cấp cho phi công và kiểm soát viên không lưu những thông tin cực kỳ quan trọng về nhiệt độ, gió, tầm nhìn và các điều kiện khác.

Sau đó, những dữ liệu này sẽ được sử dụng cho việc cất cánh và hạ cánh, xác định đường băng nào được sử dụng và giúp các kiểm soát viên không lưu thiết lập lộ trình và khoảng cách giữa các máy bay.