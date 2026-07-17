Kiểm định kim cương là làm gì?

Đằng sau mỗi giấy kiểm định kim cương là hàng loạt công nghệ đo lường, phân tích quang học và thiết bị chuyên dụng giúp đánh giá chính xác đặc tính của viên đá.

Một giấy kiểm định kim cương có thể ghi hàng loạt thông tin như trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết hay chất lượng giác cắt. Tuy nhiên, để có được những thông số này, viên kim cương phải trải qua quy trình đánh giá bằng nhiều thiết bị chuyên dụng thay vì chỉ được quan sát bằng mắt thường.

Theo Viện Đá quý Mỹ (Gemological Institute of America - GIA), quy trình kiểm định được xây dựng theo tiêu chuẩn nhằm đảm bảo tính khách quan và nhất quán trong kết quả đánh giá.

Tại các phòng kiểm định quốc tế như GIA hay Viện Đá quý Quốc tế (International Gemological Institute - IGI), mỗi viên đá được gắn một mã nhận dạng riêng trước khi trải qua nhiều bước phân tích độc lập. Việc này giúp theo dõi viên kim cương xuyên suốt quá trình kiểm định, đồng thời hạn chế tác động của yếu tố chủ quan.

Bước đầu tiên là xác định loại viên đá. Các thiết bị sàng lọc sẽ kiểm tra xem đó là kim cương tự nhiên, kim cương nuôi cấy trong phòng thí nghiệm hay vật liệu có đặc tính tương tự. Theo GIA, bước phân loại này giúp lựa chọn phương pháp đánh giá phù hợp ngay từ đầu.

Sau đó, viên kim cương được cân bằng cân điện tử có độ chính xác cao để xác định trọng lượng theo đơn vị carat. Đồng thời, hệ thống đo quang học sẽ ghi nhận đường kính, chiều cao, góc cắt và tỷ lệ của từng mặt giác.

Những dữ liệu này là cơ sở để đánh giá chất lượng giác cắt (Cut) - một trong bốn tiêu chí của hệ thống 4C, bên cạnh Carat, Color (màu sắc) và Clarity (độ tinh khiết). Theo GIA, chất lượng giác cắt quyết định khả năng phản xạ và tán sắc ánh sáng, từ đó tạo nên độ lấp lánh đặc trưng của viên kim cương.

Độ tinh khiết là bước kiểm tra đòi hỏi nhiều thời gian hơn. Các chuyên gia sử dụng kính hiển vi ngọc học với độ phóng đại tiêu chuẩn 10x để quan sát tạp chất bên trong và các khuyết điểm trên bề mặt. Mỗi đặc điểm được ghi lại trên sơ đồ đi kèm chứng thư, tạo thành "dấu vân tay" riêng của viên kim cương. Theo tiêu chuẩn của GIA, độ phóng đại 10x là mức quan sát được sử dụng thống nhất khi đánh giá độ tinh khiết.

Kính hiển vi ngọc học với độ phóng đại tiêu chuẩn 10x được sử dụng để đánh giá độ tinh khiết của kim cương. Ảnh: GIA.

Không chỉ dựa vào kính hiển vi, nhiều phòng kiểm định còn ứng dụng các công nghệ phân tích quang học như quang phổ hồng ngoại (FTIR), quang phổ Raman và phân tích phát quang. Những thiết bị này giúp xác định cấu trúc tinh thể, phát hiện dấu hiệu xử lý và hỗ trợ phân biệt kim cương tự nhiên với kim cương nuôi cấy, điều mà mắt người gần như không thể thực hiện.

Việc đánh giá màu sắc cũng được thực hiện trong môi trường được tiêu chuẩn hóa về nguồn sáng và điều kiện quan sát nhằm hạn chế sai lệch giữa các lần kiểm định. Ở nhiều tổ chức quốc tế, một viên kim cương sẽ được nhiều chuyên gia đánh giá độc lập trước khi thống nhất kết quả cuối cùng.

Sau khi hoàn tất các phép đo, toàn bộ dữ liệu tiếp tục được đối chiếu qua nhiều bước kiểm tra trước khi phát hành chứng thư. Vì vậy, giấy kiểm định không đơn thuần là một tờ chứng nhận đi kèm viên kim cương. Đó là kết quả của cả một quy trình đánh giá khoa học với sự hỗ trợ của nhiều công nghệ và thiết bị chuyên dụng.