’Kịch bản tồi tệ’ khi quan hệ tình dục trong tình trạng có cồn

Những ca cấp cứu liên quan đến quan hệ tình dục thường có xu hướng gia tăng đột biến trong dịp Tết do sự chủ quan và mất kiểm soát dưới tác động của đồ uống có cồn.

Nhiều người lầm tưởng rượu bia là chất xúc tác giúp tăng cường khả năng tình dục.

Việc kết hợp giữa nồng độ cồn cao và hoạt động thể chất cường độ mạnh khi quan hệ tình dục gây áp lực lên hệ tim mạch, dễ dẫn đến biến cố ngay trong cuộc vui. Bên cạnh đó, trạng thái say xỉn làm suy giảm khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi, khiến cơ thể không kịp phản ứng trước các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, từ đó gia tăng rủi ro kiệt sức hoặc đột tử (thượng mã phong).

Tác động tiêu cực của Ethanol đối với hệ thần kinh trung ương

Nhiều nam giới lầm tưởng rượu bia là chất xúc tác giúp tăng cường khả năng tình dục. Tuy nhiên, dưới góc độ y học, Ethanol (cồn) là chất ức chế hệ thần kinh trung ương.

Khi nồng độ cồn trong máu tăng cao, khả năng truyền dẫn thần kinh bị đình trệ, dẫn đến tình trạng "trên bảo dưới không nghe" (rối loạn cương dương tạm thời). Đồng thời, rượu gây giãn mạch ngoại biên nhưng lại làm giảm khả năng tưới máu tập trung cho các cơ quan cần thiết, khiến cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái mệt mỏi, mất sức.

Các biến cố cấp cứu khi quan hệ tình dục thường gặp trong dịp Tết

Số liệu thống kê tại các khoa Nam học cho thấy, tỷ lệ bệnh nhân nhập viện vì sự cố tình dục trong kỳ nghỉ Tết thường tăng khoảng 15 - 25% so với ngày thường.

Gãy dương vật: Đây là tai nạn phổ biến nhất (chiếm khoảng 40% ca cấp cứu sinh dục nam dịp Tết). Nguyên nhân chủ yếu do trạng thái say xỉn làm giảm cảm giác đau và mất kiểm soát hành vi, dẫn đến các thao tác quá mạnh bạo hoặc sai tư thế. Đáng ngại hơn, hơn 50% bệnh nhân nhập viện muộn do tâm lý e thẹn, gây khó khăn cho việc phục hồi và dễ để lại di chứng rối loạn cương vĩnh viễn.

Việc sử dụng rượu bia thường ảnh hưởng đến quan hệ tình dục.

Thượng mã phong (biến cố tim mạch và đột tử): Việc gắng sức khi huyết áp đang biến động do rượu bia đặt hệ tuần hoàn vào tình thế nguy hiểm. Sự kết hợp giữa trạng thái kích thích và tác động gây tăng nhịp tim của cồn dễ dẫn đến vỡ mạch máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp.

Hạ đường huyết và tụt huyết áp: Quan hệ tình dục tiêu tốn nhiều năng lượng. Nếu thực hiện khi cơ thể đang phải dồn sức đào thải độc tố cồn và chưa được ăn uống đầy đủ, nam giới rất dễ bị đột quỵ do hạ đường huyết kịch phát.

Ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản khi quan hệ tình dục

Rượu bia không chỉ gây tai nạn tức thời mà còn tấn công trực tiếp vào chất lượng tinh trùng. Ethanol làm giảm nồng độ testosterone nội sinh và gây độc cho tế bào mầm sinh dục.

Việc thụ thai trong trạng thái cơ thể bị nhiễm độc cồn được các bác sĩ khuyến cáo là cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của thai nhi. Do đó, các cặp đôi đang có kế hoạch sinh con cần tuyệt đối tránh quan hệ trong những ngày lạm dụng rượu bia kéo dài.

Khuyến cáo từ chuyên gia

Để đảm bảo an toàn sức khỏe trước và trong dịp Tết, nam giới cần lưu ý các nguyên tắc sau:

Quy tắc "Độ trễ an toàn": Tuyệt đối không quan hệ tình dục khi đang trong trạng thái say xỉn, nôn nao hoặc mệt mỏi do thiếu ngủ. Hãy đợi ít nhất 12 - 24 giờ để cơ thể đào thải hết nồng độ cồn.

Không kết hợp rượu với thuốc hỗ trợ: Tuyệt đối không sử dụng các loại thuốc hỗ trợ cương dương sau khi uống rượu mạnh. Sự kết hợp này có thể gây tụt huyết áp nghiêm trọng, dẫn đến hôn mê hoặc đột quỵ.

Lắng nghe dấu hiệu cảnh báo: Nếu thấy triệu chứng chóng mặt, tức ngực, khó thở hoặc vã mồ hôi lạnh khi đang "lâm trận", cần dừng ngay hoạt động, nằm nghỉ nơi kín gió và theo dõi sát sao mạch, huyết áp.

Bổ sung dinh dưỡng: Sau các buổi tiệc, hãy ưu tiên uống nhiều nước lọc, bổ sung điện giải và ăn nhẹ để phục hồi thể lực trước khi nghĩ đến việc gần gũi bạn đời.

Sự điều độ chính là chìa khóa bảo vệ hạnh phúc gia đình. Một năm mới viên mãn chỉ thực sự bắt đầu khi mỗi cá nhân có ý thức bảo vệ sức khỏe, tránh để những hưng phấn nhất thời dẫn đến những hậu quả đáng tiếc tại phòng cấp cứu