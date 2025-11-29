Kịch bản khó tin về Apple

Apple hoàn toàn có thể thay đổi mô hình ban lãnh đạo theo cách khác biệt, với viễn cảnh Tim Cook sẽ đảm nhiệm vị trí đồng CEO để đối phó với bối cảnh chính trị mới.

Apple có thể sẽ thay đổi mô hình lãnh đạo thành mô hình đồng CEO để không phải thay thế Tim Cook. Ảnh: Bloomberg.

Thông tin về khả năng CEO Tim Cook sớm rời vị trí điều hành đang gây chú ý sau khi Financial Times cho biết quá trình chuẩn bị kế nhiệm tại Táo khuyết đang được đẩy mạnh và thậm chí có thể diễn ra sớm nhất vào mùa xuân năm tới.

Tuy nhiên, theo 9to5Mac, vẫn có khả năng Cook sẽ tiếp tục giữ vị trí và Apple sẽ thay đổi mô hình lãnh đạo cấp cao theo hướng hoàn toàn khác biệt so với trước đây.

Vài tháng trước, Spotify thông báo Daniel Ek, người sáng lập kiêm CEO công ty, sẽ từ chức vào tháng 1 để trở thành chủ tịch điều hành. Ông sẽ được thay thế bởi hai đồng CEO là Alex Norström và Gustav Söderström.

Đáng chú ý, thông báo của Spotify diễn ra chỉ một tuần sau khi Oracle công bố CEO lâu năm Safra Catz sẽ được kế nhiệm bởi hai đồng CEO là Clay Magouyrk và Mike Sicilia. Đây là lần thứ hai Oracle thử nghiệm chiến lược lãnh đạo kép này.

Mặc dù không phổ biến, mô hình đồng CEO không phải là mới. Ví dụ nổi bật nhất trong những năm gần đây là Netflix, với Ted Sarandos và Greg Peters cùng giữ chức CEO từ năm 2023.

Khi quyết định đi theo con đường lãnh đạo kép, mỗi CEO thường được giao một bộ trách nhiệm rất cụ thể: Tại Netflix, Sarandos phụ trách nội dung và marketing, trong khi Peters dẫn dắt mảng sản phẩm và công nghệ.

Đây không phải là những công ty công nghệ duy nhất thử nghiệm cấu trúc này. Atlassian, Salesforce, SAP và Workday đều đã hoặc đang có các đồng CEO với sự phân chia trách nhiệm tương tự.

Thực tế, chức danh CEO không phải là bắt buộc về mặt pháp lý. Tại Mỹ, luật chỉ yêu cầu công bố "viên chức điều hành chính". Điều quan trọng là chức năng lãnh đạo được thực hiện và công bố thông tin minh bạch.

Apple hoàn toàn có thể đi theo con đường này, và 9to5Mac nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất là do bối cảnh chính trị hiện tại.

Rất nhiều thứ đã thay đổi, đặc biệt là trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ giữa Apple và chính quyền Mỹ đang trở thành yếu tố then chốt, với việc Tim Cook xuất hiện ngày càng thường xuyên bên cạnh Tổng thống Trump tại Nhà Trắng và trên khắp thế giới.

Trong bối cảnh đó, kịch bản Cook chuyển giao sẽ là quyết định tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Táo khuyết. Theo Bloomberg, John Ternus, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách kỹ thuật phần cứng nhiều khả năng là người được lựa chọn khi thời điểm đến.

Tuy nhiên, rất khó để có khả năng ông Trump sẽ dễ dàng thân thiết với Ternus như những gì mà Cook đang làm được chức danh CEO Apple.

Trong bản tin Power On mới nhất, tác giả Mark Gurman của Bloomberg cũng cho rằng những gì Financial Times đưa ra có thể “hoàn toàn sai và chưa đến thời điểm”. Theo đó, ông không thấy dấu hiệu nội bộ tại Apple cho thấy Cook đang chuẩn bị từ chức.

Tim Cook đảm nhiệm vị trí CEO từ năm 2011, kế nhiệm Steve Jobs. Dưới sự lãnh đạo của ông, Apple tăng trưởng mạnh mẽ, từ mức định giá khoảng 350 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD .

Gurman nhận định với thành tích này, Cook đã chiếm được quyền tự quyết định tương lai của mình. Ngoại trừ trường hợp có biến động lớn, ông khó bị buộc rời vị trí.