Kịch bản giả Tyson vs Paul bị 'rò rỉ', fan dậy sóng

Một kịch bản trận đấu giữa Mike Tyson và Jake Paul bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ đặt ra hàng loạt câu hỏi. Liệu đây có phải là một chiêu trò PR, hay là một sự thật đáng báo động? Sự việc này đang làm dấy lên những tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng mạng

Màn so găng giữa Tyson, cựu vô địch hạng nặng thế giới 58 tuổi, và Jake Paul, 27 tuổi, một YouTuber chuyển sang quyền anh, sẽ diễn ra vào sáng 16/11 tại sân vận động AT&T ở Arlington, Texas (Mỹ), với 80.000 chỗ ngồi. Trận đấu này thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ, đặc biệt là khi được phát sóng trực tiếp qua Netflix.

Mặc dù chênh lệch tuổi tác và kinh nghiệm giữa Tyson và Paul là rất lớn, trận đấu này vẫn gây ra không ít tranh cãi trong giới quyền anh. Nhiều người cho rằng trận đấu này không xứng đáng với một huyền thoại như Tyson.

Trên nền tảng X (trước đây là Twitter), một tài khoản ẩn danh với chỉ 204 người theo dõi đã chia sẻ kịch bản chi tiết của trận đấu, khiến không ít người ngỡ ngàng. Theo kịch bản này, Tyson sẽ chịu thất bại vào hiệp 5, khi một cú đấm phải trúng cằm của Jake Paul khiến "Iron Mike" ngã xuống sàn và không thể tiếp tục thi đấu.

Điều đáng chú ý là kịch bản này không chỉ miêu tả chi tiết diễn biến của trận đấu mà còn đề cập đến phản ứng của khán giả và những vết thương xuất hiện trên người Tyson, như vết cắt trên mắt trái ở hiệp 4. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng trận đấu có thể đã được dàn dựng.

Mặc dù kịch bản này rõ ràng mang tính chất giả mạo, nó vẫn tạo ra làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ Tyson. Nhiều fan khẳng định rằng Tyson sẽ không bao giờ đồng ý tham gia một trận đấu có kịch bản, cho dù số tiền thù lao có lớn đến đâu.

"Tyson không phải kiểu người chấp nhận trò hề này", một người viết trong phần bình luận. "Ông ấy sẽ không làm hỏng danh tiếng của mình với một trận đấu đã được dàn dựng". Một fan khác thậm chí còn đùa rằng: "Chắc chắn Tyson không biết về chuyện này đâu".

Cũng có không ít người cho rằng Tyson có thể đã đồng ý tham gia vào trận đấu này vì mức thù lao khổng lồ. Theo thông tin, "Iron Mike" dự kiến nhận khoảng 16 triệu bảng từ trận đấu, và con số này có thể còn cao hơn nữa tùy vào mức độ thành công của trận đấu.

"Gia đình quan trọng hơn cái tôi của ông ấy trong giai đoạn này của cuộc đời. Một khoản tiền lớn như vậy sẽ thay đổi cả thế hệ sau của Tyson," một người hâm mộ chia sẻ. Người khác thì cho rằng Tyson không còn quan tâm đến di sản của mình nữa: "Ông ấy nói rằng, hiện tại, gia đình quan trọng hơn tất cả".

Dù sao, việc kịch bản giả này được "rò rỉ" cũng chỉ làm tăng thêm sự chú ý và kỳ vọng vào trận đấu sắp tới. Mặc dù nhiều người hoài nghi về tính chân thực của trận đấu, vẫn có một số người tin rằng Tyson sẽ chiến đấu hết mình, giống như những gì đã giúp anh trở thành một huyền thoại của làng quyền anh.

Dù kết quả ra sao, trận đấu giữa Mike Tyson và Jake Paul chắc chắn sẽ là một sự kiện không thể bỏ qua đối với những người yêu thể thao trên toàn thế giới.

