Khủng hoảng của Negav

Không chỉ có phát ngôn gây tranh cãi về việc học, Negav còn được cho là có nhiều bài đăng phản cảm trong quá khứ.

3 tháng trước, khi Anh trai “say hi” lên sóng, Negav hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của HIEUTHUHAI để phủ sóng nhiều phương diện từ mạng xã hội tới top thịnh hành. Nhưng giờ đây, Negav bị chỉ trích dữ dội, thậm chí fan ruột quay lưng. Tranh cãi nổ ra quá nhanh tính từ khi rapper này nổi tiếng và phản ứng của cộng đồng mạng đã thay đổi đến chóng mặt. Nhưng mọi thứ đều dễ hiểu khi nhìn lại những gì đã xảy ra với Negav thời gian qua.

Từ hiện tượng của game show thực tế

Negav được biết tới từ năm 2023 nhưng nổi bật nhiều hơn ở khía cạnh giải trí, game show, cụ thể là qua Hành trình rực rỡ. Dấu ấn của Negav trong thị trường âm nhạc thời điểm đó vẫn khá mờ nhạt. Không phải âm nhạc của Negav không hay nhưng có nhiều yếu tố để nam rapper này chưa thể bứt phá, một trong số đó là cái bóng quá lớn của thành viên cùng tổ đội HIEUTHUHAI.

Đến Anh trai “say hi”, Negav mới có nhiều cơ hội để show ra những tài năng của anh trong khía cạnh âm nhạc. Những tiết mục có sự tham gia sáng tác, biểu diễn của Negav giữ thứ hạng cao trên top thịnh hành, điển hình là Ngân nga, Kim phút kim giờ, Catch Me If You Can… Negav hát, rap đều ổn, lại biết sáng tác, sản xuất âm nhạc, dễ tạo thiện cảm cho khán giả. Có lúc Negav thậm chí vươn lên vị trí số 1 về lượt bình chọn cá nhân trong số 30 anh trai. Negav tỏ rõ anh là đối thủ đáng gờm không chỉ trong sân chơi Anh trai "say hi" mà trên cả đường đua Vpop sau này.

Negav là hiện tượng nổi lên sau Anh trai "say hi" nhưng anh cũng nhanh chóng phải đối mặt với những tranh cãi. Ảnh: NSX.

Don’t Let Them Now, MV ra mắt một năm trước, tức trước khi Negav nổi tiếng chỉ đạt 355.000 lượt xem tính tới 1/10. Nhưng, MV Mình anh thôi mới ra mắt cách đây 3 tuần đến nay đã đạt 6,3 triệu lượt xem. Sự chênh lệch quá lớn chứng tỏ đã đến lúc nam rapper sinh năm 2001 đủ vững chãi để bước ra thị trường một mình. Cái tên Negav đã có sức hấp dẫn mà không cần đính kèm bất cứ tên tuổi nào khác.

Thế nhưng chưa tận hưởng thành công được bao lâu, Negav đã nhanh chóng rơi vào những ồn ào, tranh cãi và đỉnh điểm là sự quay lưng của người hâm mộ. Ban đầu chỉ là sự mất thiện cảm bởi rapper này flex đồ hiệu nhiều quá, Negav sau đó biến cảm xúc của khán giả thành chán nản, thất vọng khi hàng loạt bài đăng phản cảm được cho là của anh trong quá khứ bị đào ra.

Hứng chỉ trích dữ dội

Cộng đồng mạng đang lan truyền ảnh chụp màn hình hàng loạt bài viết khác nhau của tài khoản có tên Dang Thanh An trong một hội nhóm Facebook. Tài khoản cá nhân kể trên được cho là của Negav. Tài khoản này có hơn 500.000 người theo dõi và kết bạn với các ca sĩ, rapper nổi tiếng khác. Các bài viết hoặc bình luận có nội dung phản cảm, thậm chí cười cợt, quấy rối tình dục.

Đỉnh điểm gây tranh cãi là khi Negav đứng giữa 20.000 khán giả của concert Anh trai “say hi” mà tuyên bố: "Khi đứng đây, em chỉ muốn nói với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa. Mẹ thấy đúng khi cho con nghỉ học chưa".

Bình luận về vụ việc của nam rapper, nhiều người cho rằng Negav mới chỉ có chút ít thành công lĩnh vực âm nhạc và đây cũng là khía cạnh rất nhỏ của cuộc sống mà dường như đã tự mãn. Phải chăng, Negav chưa đủ trưởng thành, chưa đủ khéo léo hoặc tự tin, "bay bổng" quá mức với những gì vừa có.

Sau đó, Negav lập tức có bài viết dài để xin lỗi. “Negav biết mình đã chọn sai ngữ cảnh để nói nên muốn công khai chia sẻ rõ ràng ở đây với mọi người. Negav phải xin lỗi một lần nữa. Lỗi này thực sự khó tha thứ và cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã đến và chơi hết mình đêm nay, Negav sẽ mãi không bao giờ quên được ngày đặc biệt này trong đời. Negav hứa sẽ kiểm soát lời nói cẩn thận hơn. Rất mong mọi người bỏ qua cho Negav", rapper viết.

Những bài đăng được cho là của Negav gây bức xúc. Ảnh: FBNV.

Phản ứng tức giận của công chúng cho Negav tưởng chừng đến đây sẽ lắng xuống. Nhưng thực tế, khủng hoảng xoay quanh nam rapper chưa thể chấm dứt, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

Lý do là bài đăng xin lỗi của anh được nhận xét thiếu chân thành. Tới ngày 1/10, cộng đồng mạng lại lan truyền bức ảnh tài khoản tên Dang Thanh An bình luận phản cảm dưới bài viết của một nam ca sĩ Việt cách đây nhiều năm.

Những bài đăng kể trên khiến công chúng và ngay cả những người yêu mến Negav sốc bởi nó hoàn toàn khác so với những gì họ đã thấy ở rapper qua các chương trình truyền hình. Ở Hành trình rực rỡ, Negav được gọi là “út khờ” bởi tính cách có phần hiền lành, ngốc ngếch. Sang Anh trai “say hi”, nam rapper càng được yêu mến bởi hình tượng đáng yêu, trẻ con, hay pha trò. Thế nhưng, hình tượng đó đang sụp đổ khi những bài đăng trong quá khứ tràn lan trên mạng xã hội.

Nhiều ca sĩ, rapper chịu liên đới khi họ bị phát hiện là thành viên hoặc có đăng bài trong hội nhóm kể trên. Dẫn đến, Orange, Lena đã lên tiếng đính chính, còn Blacka khẳng định anh không biết bản thân được thêm vào nhóm đó từ khi nào.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định những bình luận tục tĩu được cho là của Negav phát ngôn cách đây nhiều năm cho thấy sự không khéo léo và có phần nổi loạn ở tuổi dậy thì. Sự việc lần này nếu không xử lý tốt sẽ ảnh hưởng nhiều tới sự nghiệp của rapper sinh năm 2001.

Những bình luận, bài đăng khiếm nhã được tài khoản Dang Thanh An đưa ra cách đây nhiều năm. Nếu quả thực tài khoản này của Negav thì thời điểm đó anh hoạt động chưa lâu và cũng chưa gọi là nổi tiếng. Tuy nhiên, kể cả không có trách nhiệm từ một người của công chúng thì bất cứ ai có hành động quấy rối người khác đều là khó chấp nhận và đáng lên án.

Giữa những ồn ào, tranh cãi, chiều 1/10, Negav có bài đăng xin lỗi. Tuy nhiên, bài đăng được cài đặt chế độ "bạn bè", tức chỉ những người kết bạn đọc được. Bài đăng có nội dung: "Hôm nay em nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi an ủi, động viên từ những người anh, người em và bạn bè gần xa và đặc biệt là những anh chị lớn trong nghề. Em không biết nói gì hơn. Em thật lòng cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã bên cạnh em ngay thời điểm này và xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng". Động thái này của rapper tiếp tục gây tranh cãi.