Khu vườn phi thường của Monet

Suốt 30 năm cuối đời, Claude Monet không ngừng trở lại hồ hoa súng ở Giverny. Từ khu vườn tự tay tạo dựng, ông vẽ nên một thế giới với màu sắc và ánh sáng thay thế mọi ngôn từ.

Bức tranh "Water Lilies and Japanese Bridge" (Hồ hoa súng và Cây cầu Nhật) được vẽ bởi danh họa Claude Monet. Ảnh: wikipedia

Hồ hoa súng, sự hài hòa màu xanh - Một bài thơ không lời

Trong 30 năm cuối đời, Claude Monet kiên trì theo đuổi việc vẽ tất cả các diện mạo của khu vườn huyền diệu tại Giverny của mình, trong đó phần nổi bật nhất không phải gì khác ngoài ao hoa súng nổi tiếng. Hoa súng (nymphéa trong tiếng Pháp, một từ Hy Lạp gần như đồng nghĩa với từ nénufar, có nguồn gốc từ Ba Tư) chỉ một loại cây thủy sinh có hình dáng và màu sắc đa dạng.

Trong hàng trăm tác phẩm mà ông vẽ về cây hoa súng, họa sĩ, từ lúc này đã được giải phóng khỏi mọi mối lo về vật chất, sử dụng chúng như một đề tài với những biến đổi và phát triển vô tận.

Khu vườn phi thường

Bắt đầu vào năm 1893, công việc tu sửa lại khu đất được Monet mua lại vào ngày 5 tháng 2 cùng năm đã tương đối hoàn thiện vào năm 1895 để họa sĩ thực hiện phiên bản đầu tiên của cây cầu Nhật Bản. Nhưng chỉ từ năm 1898, những bức tranh mô tả trung thành yếu tố cốt lõi này của cảnh quan Giverny mới ra đời.

Đối với các phiên bản đầu tiên của hồ hoa súng, Monet đã chọn một khổ tranh gần như vuông và tập trung điểm nhìn vào cây cầu nhỏ bắc ngang qua mặt nước với hàng nghìn bông hoa, hai bên bờ hồ và bầu trời biến mất dưới sự tấn công của thảm thực vật đang sinh sôi nảy nở.

Hiệu ứng của sự chìm đắm rất mạnh, được làm rõ nét hơn nữa bởi sự hiện diện của bụi cây bên trái, thực tế nằm cách xa với cây cầu nhưng mang đến cho khán giả ảo giác rằng nó chỉ cách cây cầu một vài bước chân.

Ở chỗ vòm cung, cây cầu này chen vào trong khoảng không gian phía trước bức màn liễu rủ. Trên mặt nước, ánh sáng lượn lờ, sáng rực lên ở một vài nơi, rồi trầm lặng ở những nơi khác, rất khác biệt tùy theo chủ thể mà nó chiếu xuống.

Một vẻ tươi mát thanh bình

Điều gây ngạc nhiên nhất là tổ hợp thực vật tươi tốt dày đặc này không hề tạo chút cảm giác bị giam cầm. Không khí di chuyển giữa những cây liễu rủ và những cây đậu tía, dưới cây cầu, sát mặt nước. Toàn bộ khung cảnh tạo nên một ảo cảnh tuyệt vời về một sự tươi mát đầy hương thơm, kết quả của một tập hợp pha trộn nhiều sắc thái vừa tinh tế vừa đa dạng.

Rất nhiều sắc thái màu xanh lá cây, xanh lam và tím được nghệ sĩ đưa vào trong tác phẩm thể hiện sự bình yên tuyệt vời của một thiên nhiên phóng khoáng, mặc dù đã được thuần dưỡng bởi tài năng của con người, như được chứng thực bởi sự phối cảnh hoàn hảo của mặt hồ nhỏ này.

Ý tưởng thiên tài

Với góc nhìn đi trước thời đại về khu vườn trên nước ở Giverny này, Monet đã mở đầu cho một giai đoạn mới của hội họa. Việc nhìn thiên nhiên chuyển động không còn quan trọng bằng việc tự chôn mình sâu trong thiên nhiên, chịu sự ràng buộc của thời gian và không gian mà nó mang lại, tiến hóa cùng với nó, rong ruổi ở đó như một người dạo chơi.

Không có gì hoàn toàn theo luật, mọi thứ ở đây đều được vẽ dưới biểu tượng của sự trôi chảy, sự hợp nhất của các giống loài, một sự giãn nở không ngừng của các cảm giác. Monet đã sáng tác một bài thơ không cần lời.