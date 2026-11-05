Không phải ai rời Premier League cũng hết giá trị

Fenerbahce hạ Liverpool 3-2 bằng một tập thể có tới sáu cầu thủ đá chính từng chơi tại Premier League, cùng cách chơi rất quen thuộc với bóng đá Anh.

Liverpool hai lần vượt lên tại Istanbul, cầm bóng nhiều hơn và sở hữu đội hình đắt giá hơn. Nhưng khi trận đấu kết thúc, người chiến thắng lại là Fenerbahce, đội bóng được xây quanh hàng loạt gương mặt từng rời Premier League theo những cách khác nhau.

Trong đội hình xuất phát của chủ nhà có Ederson, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Mason Greenwood và Romelu Lukaku. Sáu trong 11 cầu thủ từng chơi tại Anh. Trên ghế huấn luyện là Dirk Kuyt, người có 285 trận cho Liverpool.

The Times gọi Fenerbahce là tập hợp những “dàn cầu thủ thất thế ở Premier League”, cách mô tả có phần khiêu khích. Kante từng vô địch Premier League và Champions League. Ederson giành sáu chức vô địch Anh với Man City. Lukaku từng được mua với những mức phí rất lớn. Nhưng câu chữ ấy vẫn chạm đúng vào một nghịch lý: những người không còn chỗ đứng ở bóng đá Anh lại cùng nhau khiến một đại diện Premier League trả giá.

Quan trọng hơn, họ thắng bằng những phẩm chất từng giúp mình tồn tại ở môi trường khắc nghiệt nhất nước Anh.

Fenerbahce kéo Liverpool vào đúng kiểu trận đấu họ muốn

Fenerbahce không cố tranh quyền kiểm soát bóng với Liverpool. Đội chủ nhà chỉ giữ bóng khoảng 34%, chấp nhận để đối thủ cầm bóng nhiều hơn và tập trung vào tranh chấp, chuyển trạng thái cùng các tình huống cố định. Cả ba bàn thắng của họ đều đến theo cách ấy.

Greenwood gỡ 1-1 bằng cú sút phạt đổi hướng. Archie Brown cân bằng tỷ số 2-2 sau một tình huống phạt góc, trước khi Vedat Muriqi ghi bàn quyết định từ pha bóng bắt nguồn bằng một quả ném biên dài. Ba tình huống, ba bàn thắng, và cả ba đều xuất phát từ bóng chết.

Sáu cầu thủ đá chính của Fenerbahce từng chơi tại Premier League, trong đó Greenwood ghi bàn gỡ 1-1 trước Liverpool.

HLV Andoni Iraola thừa nhận sau trận rằng Liverpool đã chuẩn bị cho điểm mạnh này của Fenerbahce nhưng vẫn không xử lý tốt. Ông cho rằng ba bàn thua từ những tình huống cố định là nguyên nhân trực tiếp khiến đội bóng thất bại.

Liverpool biết trước điều gì sẽ tới nhưng vẫn không ngăn được. Fenerbahce có đủ con người để biến những pha bóng kiểu ấy thành vũ khí. Lukaku và Muriqi tạo sức ép bằng thể hình. Kante và Guendouzi tranh chấp quyết liệt ở tuyến giữa. Semedo hiểu cách phòng ngự trước những cầu thủ chạy cánh tốc độ. Ederson đủ kinh nghiệm để giữ bình tĩnh trong những giai đoạn Liverpool dồn ép.

Greenwood tạo ra khác biệt ở phía trên. Cựu tiền đạo MU không chỉ ghi bàn gỡ hòa mà còn liên tục tìm khoảng trống phía sau hàng thủ Liverpool. Trong sáu trận Champions League gần nhất, anh trực tiếp tham gia vào năm bàn thắng, gồm ba bàn và hai kiến tạo.

Fenerbahce vì thế không phải tập hợp những cầu thủ lớn tuổi được ghép lại một cách ngẫu nhiên. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ xây dựng một cấu trúc khá rõ, nơi kinh nghiệm của từng người được dùng đúng chỗ.

Ederson không cần chơi chân như thời đỉnh cao tại Man City để tạo ảnh hưởng. Kante không cần bao phủ toàn bộ sân như giai đoạn ở Chelsea. Greenwood cũng không phải gánh cả hàng công như một ngôi sao số một. Mỗi người chỉ cần đảm nhiệm một phần vai trò phù hợp với khả năng hiện tại.

Điều này giúp Fenerbahce sống được trong một trận họ không kiểm soát bóng.

Liverpool đắt hơn nhưng xử lý trận đấu kém hơn

Sự tương phản rõ nhất xuất hiện sau hai bàn thắng của Liverpool. Trey Nyoni mở tỷ số phút 25. Chỉ bốn phút sau, Fenerbahce gỡ hòa.

Alexander Isak đưa đội khách dẫn 2-1 ở phút 69. Một lần nữa, lợi thế chỉ tồn tại bốn phút trước khi Archie Brown ghi bàn. Opta thống kê đây mới là lần thứ ba trong lịch sử dự cúp châu Âu Liverpool dẫn trước hai lần trong cùng một trận rồi cuối cùng vẫn thất bại.

Điều đáng lo không chỉ nằm ở kết quả. Liverpool đang gặp vấn đề rõ ràng trong khả năng kiểm soát những thời điểm sau khi ghi bàn.

Fenerbahce chỉ cầm bóng khoảng 34% nhưng ghi cả ba bàn từ những tình huống cố định.

Một đội có kinh nghiệm và đủ bản lĩnh thường tìm cách hạ nhịp trong vài phút tiếp theo, giữ bóng chắc hơn hoặc ít nhất tránh để đối phương lập tức tạo ra tình huống nguy hiểm. Liverpool làm ngược lại. Hai lần vừa vượt lên, họ lập tức để trận đấu trở nên hỗn loạn.

Isak sau trận cũng thừa nhận điều này. Tiền đạo Thụy Điển cho rằng Liverpool đã nhiều lần tự đặt mình vào vị trí thuận lợi nhưng không biết tận dụng, đặc biệt khi để Fenerbahce phản ứng quá nhanh sau mỗi bàn thua.

Hệ quả là những thống kê ngày càng xấu. Liverpool đã thủng lưới 10 bàn sau bốn lượt Champions League và nhận ít nhất ba bàn trong ba trận liên tiếp. Theo Opta, lần đầu tiên trong lịch sử dự cúp châu Âu, họ để đối thủ ghi từ ba bàn trở lên trong ba trận liên tiếp.

Một đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ, tốc độ và khả năng kiểm soát bóng tốt lại thua trước tập thể giàu kinh nghiệm hơn trong những tình huống cần sự tỉnh táo.

Fenerbahce hiểu khi nào phải tranh chấp, khi nào cần kéo dài tình huống, khi nào đưa bóng vào khu vực có lợi thế thể hình. Liverpool có nhiều bóng hơn nhưng không kiểm soát được nhịp trận đấu.

Kuyt cũng góp phần tạo ra một lớp ý nghĩa đặc biệt cho chiến thắng. Cựu tiền đạo Hà Lan từng ghi 71 bàn sau 285 trận cho Liverpool. Sau trận, ông tiết lộ Fenerbahce lấy cảm hứng từ màn ngược dòng của Liverpool trước AC Milan ở chung kết Champions League 2005, cũng tại Istanbul.

Hơn hai thập kỷ sau, tinh thần Istanbul lại xuất hiện trong một màn ngược dòng. Chỉ khác lần này Liverpool đứng bên kia chiến tuyến.

Fenerbahce cũng chấm dứt chuỗi 10 trận không thắng tại Champions League. Một đội bóng mới trở lại sân chơi này sau thời gian dài vắng mặt lại hạ được Liverpool bằng chính những phẩm chất quen thuộc của bóng đá Anh: tranh chấp, bóng bổng, bóng chết và kinh nghiệm.

Vì thế, gọi họ là “hàng thải Premier League” chỉ đúng một phần. Phần đáng nói hơn nằm ở việc Fenerbahce đã chứng minh một cầu thủ không còn phù hợp với một CLB lớn ở Anh vẫn có thể trở nên rất hữu ích nếu được đặt đúng môi trường.

Liverpool không thua vì những người cũ bỗng trở lại thời đỉnh cao. Họ thua vì Fenerbahce biết cách sử dụng những gì các cầu thủ ấy vẫn còn rất giỏi.