Cân bằng cuộc sống không đến từ việc áp dụng mọi phương pháp chăm sóc bản thân, mà từ những thói quen phù hợp với cơ thể, tâm trí và hoàn cảnh của mỗi người.

Nuôi dưỡng 5 nguồn năng lượng chính (cơ thể, cảm xúc, tâm trí, mọi người xung quanh và mục đích) là cách để chăm sóc bản thân tốt hơn. Ảnh: Andrea Piacquadio/Pexels.

Để Chăm Sóc Bản Thân Tốt Hơn

Xin phép được nhấn mạnh lại một lần nữa rằng chính việc xây dựng thói quen là điều quan trọng nhất để bạn tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Dưới đây là một số thói quen từng giúp tôi ở nhiều thời điểm khác nhau, nhưng bạn không cần phải áp dụng tất cả (vì thực ra vẫn còn rất nhiều phương pháp khác nữa mà bạn có thể thử cho riêng mình). Bạn nên chủ động xây dựng những thói quen và lộ trình chăm sóc bản thân phù hợp. Hãy thử đọc qua cuốn Phương pháp SHED được nói đến ở trên và tìm cách nuôi dưỡng 5 nguồn năng lượng chính của bản thân (cơ thể, cảm xúc, tâm trí, mọi người xung quanh, và mục đích).

Chăm sóc cơ thể

Chúng ta hãy bắt đầu với sức khỏe thể chất:

Người thường xuyên vận động ít có nguy cơ mắc bệnh hơn, từ các bệnh về đường tiêu hóa, tim mạch, béo phì hay sa sút trí tuệ. Vì vậy, hãy dành thời gian tập thể dục đều đặn (chẳng hạn như đi dạo, chạy bộ, tập yoga...). Ở Vương quốc Anh, cơ quan chăm sóc sức khỏe NHS khuyến khích người lớn nên dành ra 150 phút mỗi tuần để tham gia vào các hoạt động thể chất - tương đương với khoảng 20 phút mỗi ngày. Cách đơn giản nhất là lồng ghép những hoạt động này vào trong thói quen sinh hoạt hằng ngày, ví dụ như đạp xe đi làm hoặc đi bộ đến ga tàu thay vì lái xe.

Hãy đi ra ngoài mỗi khi có thể, chẳng hạn như ngồi nhâm nhi một tách cà phê dưới ánh nắng trong giờ nghỉ buổi sáng.

Ăn uống điều độ. Hãy ưu tiên thực phẩm nguyên chất thay vì thực phẩm chế biến sẵn.

Hạn chế đồ uống có cồn.

Uống nhiều nước hơn!

Xây dựng thói quen ngủ nghỉ lành mạnh. Không phải ai cũng cần ngủ 9 tiếng mỗi đêm, nhưng hãy hình thành cho bản thân thói quen ngủ đầy đủ, an giấc. Tập đi ngủ và thức dậy vào cùng một giờ mỗi ngày (ngay cả trong những ngày nghỉ), tránh sử dụng các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng từ một đến hai tiếng trước khi ngủ, thiết lập không gian phòng ngủ giúp ngủ ngon (chẳng hạn như trang bị rèm cửa ngăn ánh sáng). Và nếu bạn để điện thoại trong phòng ngủ (để báo thức, mặc dù tôi vẫn nghĩ sắm riêng một chiếc đồng hồ báo thức vẫn tốt hơn), đừng quên bật chế độ “giờ đi ngủ” hoặc “không làm phiền” để tránh bị quấy nhiễu bởi thông báo.

Chăm sóc cảm xúc và tâm trí

Chúng ta đều biết một cơ thể khỏe mạnh sẽ ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và suy nghĩ, dù vậy, tôi vẫn muốn chia sẻ thêm một số cách đã giúp tôi nâng cao sức khỏe tinh thần: