Không nhận ra Hoàng Thùy Linh

Mới đây, Hoàng Thùy Linh chia sẻ hình ảnh đời thường với trang phục tông hồng trẻ trung, nữ tính. Trong hình ảnh, nữ ca sĩ kết hợp chân váy lụa màu hồng với cardigan cùng màu và crop top trắng. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc xõa tự nhiên. Đây là lần hiếm hoi giọng ca Bánh trôi nước chia sẻ hình ảnh đời thường trong vài tháng trở lại đây. Loạt ảnh cho thấy nữ diễn viên có vóc dáng cân đối với vòng eo thon gọn ở tuổi 38.

Nữ ca sĩ được khen trẻ trung, nữ tính trong loạt ảnh mới. Ở phần bình luận, một số ý kiến cho rằng vẻ ngoài của cô khác lạ, không nhận ra. Gần đây, Hoàng Thùy Linh đăng tải bài viết và hình ảnh thường xuyên hơn trước. Tuy nhiên, hầu hết hình ảnh là trong các sự kiện biểu diễn hay chương trình truyền hình cô tham gia, chứ không phải ảnh đời thường.

Trên cả fanpage lẫn trang cá nhân, Hoàng Thùy Linh đăng bài không quá nhiều và hầu hết đều liên quan đến lịch trình công việc. Nữ ca sĩ cũng đã lâu không ra MV mới. Sản phẩm gần nhất được phát hành của cô là Miền đất hứa ra mắt cách đây 2 năm có sự tham gia của Đen Vâu.

Những năm gần đây, Hoàng Thùy Linh thường được chú ý với chuyện tình cảm. Từ đầu năm 2024, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu vướng nhiều tin đồn về chuyện đã làm lễ ăn hỏi hoặc có con đầu lòng. Trong suốt giai đoạn đó, nữ ca sĩ giữ kín đời tư, gần như không cập nhật hình ảnh mới trên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ thông tin liên quan đến công việc và cũng vắng bóng tại các sự kiện giải trí kể từ tháng 1/2024.

Đến tháng 3/2025, Hoàng Thùy Linh tái xuất khi quảng bá phim tài liệu Chúng ta là người Việt Nam. Tại buổi họp báo ra mắt phim ở Hà Nội ngày 14/3/2025, khi được hỏi về mối quan hệ với Đen Vâu, cô không trả lời trực tiếp, mà chia sẻ ngắn gọn: "Tôi đang sống trong hạnh phúc, nhưng hãy để tôi giữ những điều riêng tư cho đúng thời điểm". Cô tiếp tục giữ thái độ kín tiếng trước những đồn đoán về đời sống cá nhân. Cùng thời điểm, hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong các hoạt động nghệ thuật, chương trình biểu diễn.

Đầu năm nay, dịp Tết Nguyên đán, Hoàng Thùy Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chụp cùng Đen Vâu tại hậu trường chương trình đón năm mới của VTV. Cả hai diện trang phục tông hồng đồng điệu. Đến nay, mối quan hệ gắn bó của cặp sao vẫn khiến khán giả tò mò, bàn luận.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.