Hình ảnh mới của Trâm Anh

Trâm Anh gây chú ý với loạt ảnh mới. Nữ diễn viên nhận nhiều lời khen ngợi nhờ vóc dáng cân đối.

Diễn viên Trâm Anh chia sẻ hình ảnh mới trong chuyến du lịch biển. Trong hình, nữ diễn viên khoe vóc dáng gợi cảm với bộ bikini 2 mảnh màu trắng. Trâm Anh nhận được nhiều lời khen ngợi với thân hình cân đối, vòng eo thon gọn.

Thời gian qua, nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang gợi cảm. Đời thường, cô cũng chọn những trang phục trưởng thành, quyến rũ. Trâm Anh chăm chỉ tập thể dục, duy trì lối sinh hoạt lành mạnh để giữ gìn vóc dáng đẹp.

Trâm Anh theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Ảnh: FBNV.

Cuối năm 2025, nữ diễn viên từng vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cô phủ nhận. "Gần đây mọi người hay bàn tán tôi đi làm mũi, cắt nhân trung. Thực chất đây là mũi thật của tôi, mũi chẻ và không cắt nhân trung. Tôi thấy cũng nhiều người có mũi chẻ, nhưng do hiếm nên mọi người thấy lạ. Gia đình có tôi và mẹ đều sở hữu mũi chẻ", Trâm Anh giải thích.

Trâm Anh sinh năm 1995, được biết đến khi giành ngôi Á quân chương trình The Face Vietnam. Sau cuộc thi, cô chuyển hướng sang diễn xuất và tham gia nhiều dự án web-drama, phim truyền hình. Trong đó, vai diễn "tiểu tam" trong Cây táo nở hoa giúp Trâm Anh thu hút sự chú ý của khán giả. Đến năm 2022, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai Vỹ trong Trại hoa đỏ của đạo diễn Victor Vũ.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Trâm Anh đến vào năm 2025 khi cô góp mặt trong bộ phim điện ảnh Tử chiến trên không, tác phẩm lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật năm 1978.

Trong phim, cô đảm nhận vai Nhàn - nữ tiếp viên trưởng bị cuốn vào tình huống sinh tử trên chuyến bay. Màn thể hiện ở những phân đoạn hành động và diễn biến tâm lý căng thẳng nhận được nhiều lời khen, đánh dấu bước tiến của Trâm Anh trên con đường diễn xuất. Vai diễn cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh người mẫu để lấn sân sang điện ảnh của diễn viên trẻ.