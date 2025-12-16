Không lực Một của ông Trump bị 'đội vốn' lên hơn 4,3 tỷ USD

Chương trình chế tạo Không lực Mỹ thế hệ mới tiếp tục phình to chi phí khi Không quân Mỹ duyệt thêm gói nâng cấp liên lạc, nâng tổng ngân sách dự án lên hơn 4,3 tỷ USD.

Mô hình máy bay VC-25B. Ảnh: Alex Wong

Không quân Mỹ cho biết Boeing vừa được phê duyệt một bản sửa đổi hợp đồng trị giá 15,5 triệu USD nhằm mở rộng năng lực thông tin liên lạc cho dòng VC-25B - mẫu phi cơ sẽ đảm nhiệm vai trò “Không lực Một thế hệ tiếp theo”.

Theo đó, Boeing được trao gói điều chỉnh hợp đồng P00161, bổ sung cho hợp đồng gốc FA8625-16-C-6599 của chương trình VC-25B. Động thái này nâng tổng giá trị dự án lên 4,315 tỷ USD , vượt xa con số hơn 4,3 tỷ USD ban đầu.

Khoản điều chỉnh nói trên tập trung vào việc tăng cường hệ thống liên lạc cần thiết để bàn giao hai chiếc VC-25B hoàn chỉnh, đủ điều kiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phần việc này được tách riêng khỏi các hạng mục nghiên cứu, phát triển và sản xuất vốn đã nằm trong gói chương trình tổng thể.

Toàn bộ công việc sẽ được triển khai tại San Antonio, bang Texas, với thời hạn hoàn thành dự kiến vào ngày 1/12/2026.

Kinh phí được phân bổ bao gồm 500.000 USD từ ngân sách nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá năm tài khóa 2025, cùng 4,5 triệu USD từ nguồn ngân sách năm tài khóa 2026. Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân (AFLCMC) tại căn cứ Wright-Patterson, bang Ohio, là đơn vị quản lý hợp đồng.

Chương trình VC-25B được thiết kế nhằm thay thế phi đội VC-25A hiện nay - vốn dựa trên dòng Boeing 747-200 - bằng Không lực Một thế hệ mới.

Các máy bay VC-25B được phát triển từ nền tảng Boeing 747-8 và được cải biến sâu để phục vụ riêng cho Tổng thống Mỹ, đáp ứng các nhiệm vụ vận chuyển an ninh, chỉ huy - kiểm soát và bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của chính phủ.

Theo tài liệu của Không quân Mỹ, VC-25B được ví như một “Nhà Trắng trên không”, cho phép Tổng thống thực thi đầy đủ các quyền hạn hiến định, bao gồm vai trò Tổng tư lệnh tối cao và Nguyên thủ quốc gia trong mọi tình huống.

Một trong những yêu cầu then chốt của chương trình là tích hợp hệ thống thông tin liên lạc bảo mật cao, có độ tin cậy và khả năng phục hồi tương đương các hệ thống chỉ huy trên mặt đất.

Chuyên cơ Không lực Một tại Los Angeles, California, hôm 24/1. Ảnh: Reuters.

Việc mở rộng năng lực thông tin liên lạc trong đợt nâng cấp mới nhất nhằm đáp ứng chính xác yêu cầu này. Dù các chi tiết kỹ thuật không được công bố, những nâng cấp như vậy thường bao gồm liên lạc thoại bảo mật, truyền dữ liệu vệ tinh an toàn, bảo đảm năng lực chỉ huy và kiểm soát quốc gia trong khủng hoảng hoặc khi hạ tầng mặt đất bị tê liệt.

Dự án VC-25B nằm trong Chương trình Vận tải Hàng không Tổng thống và Hành pháp do AFLCMC giám sát. Tài liệu nội bộ mô tả VC-25B là một phần của nỗ lực rộng lớn nhằm duy trì và hiện đại hóa các máy bay biểu tượng phục vụ tổng thống, được gọi bằng tên nội bộ “Niềm tự hào Quốc gia”.

Boeing là nhà thầu chính của chương trình, chịu trách nhiệm cải hoán và bảo trì quy mô lớn tại San Antonio. Dự án cũng huy động nhiều đối tác chính phủ và công nghiệp khác, phụ trách tích hợp hệ thống liên lạc, duy trì kỹ thuật và chứng nhận tại nhiều địa điểm trên khắp nước Mỹ.

Khác với máy bay vận tải thông thường, VC-25B phải đáp ứng những yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt về khả năng sống sót, tầm hoạt động toàn cầu, kết nối an toàn và năng lực hoạt động liên tục. Trong đó, hệ thống thông tin liên lạc được xem là “xương sống”, bảo đảm quá trình ra quyết định của quốc gia trong mọi hoàn cảnh.