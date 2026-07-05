Không khí tưng bừng tại triển lãm cưới lớn bậc nhất Việt Nam

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Trong hai ngày 4/7-5/7, triển lãm cưới The Vietnam Grand WeddX 2026 diễn ra tại VinPalace Cổ Loa, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Được tổ chức trong khuôn viên với quy mô hơn 9.000 m2, quy tụ hơn 60 thương hiệu cưới hàng đầu và chuỗi hoạt động trình diễn, kết nối, tương tác được đầu tư bài bản, The Vietnam Grand WeddX 2026 được xem là triển lãm cưới lớn bậc nhất Việt Nam từ trước đến nay.
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Được phát triển theo mô hình triển lãm ngành cưới thế hệ mới, The Vietnam Grand WeddX 2026 không chỉ là nơi hội tụ các thương hiệu và dịch vụ hàng đầu tạo nền tảng kết nối dành cho toàn bộ hệ sinh thái ngành cưới, mà còn là không gian để các cặp đôi tìm kiếm nguồn cảm hứng cho ngày trọng đại của mình. Tại đây, các cặp đôi đang có ý định tiến tới hôn nhân sẽ được cập nhật từ xu hướng cưới mới nhất đến những giải pháp tổ chức hôn lễ toàn diện.
Với chủ đề “Love Beyond The Universe”, toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một vũ trụ tình yêu rộng mở, nơi công nghệ, nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc cùng hòa quyện để kể những câu chuyện về hạnh phúc lứa đôi. Hệ thống Immersive LED hơn 240 m2 kết hợp công nghệ 3D Mapping tạo ra không gian giàu tính tương tác.
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Không gian sự kiện được chia thành các khu vực dựa theo những nhu cầu cần có trong đám cưới như trang phục cô dâu chú rể, hoa cưới, nhẫn cưới, dịch vụ chụp ảnh, makeup hay tổ chức hôn lễ... Đông đảo khách tham quan tham gia sự kiện đã tạo nên cuối tuần sôi động tại VinPalace.
Các gian hàng luôn tấp nập khách tham quan đến trải nghiệm. Không chỉ được giải đáp những câu hỏi về việc tổ chức đám cưới, tư vấn hôn lễ cá nhân hóa, các cặp đôi còn có dịp gặp gỡ trực tiếp các thương hiệu và chuyên gia hàng đầu. Mỗi điểm chạm đều được thiết kế để mang lại lựa chọn phù hợp cho ngày trọng đại của các cặp đôi.
Ngọc Linh (Hà Nội), khách tham quan sự kiện, chia sẻ: “Năm sau tôi và bạn trai dự định tổ chức hôn lễ nên cũng đang tìm hiểu nhiều thứ. Sự kiện The Vietnam Grand WeddX diễn ra vào dịp cuối tuần nên chúng tôi tranh thủ đi để được nghe tư vấn. Quả thực, sự kiện rất hoành tráng, chỉn chu với rất nhiều thương hiệu. Chúng tôi đã đi một loạt gian hàng và cũng chấm được vài cái tên có thể sẽ lựa chọn cho đám cưới của mình”.
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Không chỉ dành cho các cặp đôi đang hướng tới hôn nhân, The Vietnam Grand WeddX được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng ngành cưới Việt Nam, nơi các đơn vị cung cấp dịch vụ cưới có dịp gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Anh Nghiêm Văn Hoàn, đại diện thương hiệu Văn Hùng Tailor, cho biết: "The Vietnam Grand WeddX 2026 mang đến cho thương hiệu cơ hội tiếp cận với các cô dâu chú rể, các cặp đôi cưới không chỉ của năm nay mà còn của các năm sau. Bây giờ mọi người chuẩn bị cho đám cưới từ rất sớm. Đây là cơ hội để chúng tôi tiếp cận và bán các gói dịch vụ với mức giá ưu đãi".
Song song với đó, hơn 15 workshop và talkshow chuyên đề với sự tham gia của wedding planner, nhà thiết kế, chuyên gia truyền thông và các thương hiệu hàng đầu. Nội dung chia sẻ không chỉ cập nhật các xu hướng mới nhất mà còn mang đến góc nhìn đa chiều về sự thay đổi của ngành cưới trong bối cảnh mới. Khách tham quan cũng có cơ hội tham gia các hoạt động tương tác như chế tác nhẫn cưới, trang điểm, làm voan cô dâu, cài áo chú rể, làm hoa cưới cùng nhiều hoạt động trải nghiệm đặc biệt khác.
Trên nền cảm hứng từ chủ đề "Love Beyond The Universe", khách tham quan còn được dẫn dắt qua các immersive show, wedding showcase, bridal show, fashion show với những bộ sưu tập mới nhất cùng nguồn cảm hứng đằng sau mỗi thiết kế, đường may.
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The Vietnam Grand WeddX 2026 được đồng tổ chức bởi VinPalace - thương hiệu MICE và wedding thuộc hệ sinh thái Vinpearl - và Phong Design - thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, tổ chức sự kiện và trang trí không gian tiệc cưới cao cấp. Sự kết hợp này mang đến sự cộng hưởng giữa năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn và kinh nghiệm kiến tạo những không gian cưới giàu cảm xúc. Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, nhấn mạnh: "Với The Vietnam Grand WeddX, chúng tôi không mong muốn tạo ra một triển lãm đơn thuần. Chúng tôi muốn xây dựng nền tảng kết nối lớn nhất của ngành cưới Việt Nam, nơi các thương hiệu, nhà thiết kế, wedding planner, nghệ sĩ, chuyên gia và các cặp đôi cùng gặp gỡ, sáng tạo và phát triển".