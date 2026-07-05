Không khí tưng bừng tại triển lãm cưới lớn bậc nhất Việt Nam

Không chỉ dành cho các cặp đôi đang hướng tới hôn nhân, The Vietnam Grand WeddX được kỳ vọng trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng ngành cưới Việt Nam, nơi các đơn vị cung cấp dịch vụ cưới có dịp gặp gỡ, kết nối, mở rộng hợp tác và tìm kiếm những cơ hội phát triển mới. Anh Nghiêm Văn Hoàn, đại diện thương hiệu Văn Hùng Tailor, cho biết: "The Vietnam Grand WeddX 2026 mang đến cho thương hiệu cơ hội tiếp cận với các cô dâu chú rể, các cặp đôi cưới không chỉ của năm nay mà còn của các năm sau. Bây giờ mọi người chuẩn bị cho đám cưới từ rất sớm. Đây là cơ hội để chúng tôi tiếp cận và bán các gói dịch vụ với mức giá ưu đãi".