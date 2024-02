Không khí lạnh yếu, miền Bắc mưa phùn kèm nồm ẩm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5-7/2, không khí lạnh tăng cường yếu, nền nhiệt giảm nhẹ, duy trì mưa phùn, sương mù. Đêm 7/2, trời chuyển rét, chính thức kết thúc không khí nồm ẩm.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu và lệch đông nhanh trong đêm 4/2 và sáng 5/2 khiến hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn xảy ra trên diện rộng.

Trong 3 ngày tới (ngày 5-7/2), thời tiết Hà Nội duy trì không khí lạnh cường độ yếu khiến kiểu thời tiết nồm với mưa phùn và sương mù vào sáng sớm còn duy trì; độ ẩm còn ở ngưỡng cao nhưng mức độ nhẹ hơn tuần trước.

Thời tiết Hà Nội còn mưa nhỏ, mưa phùn và nồm ẩm trước khi đón không khí lạnh mạnh. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Mức nhiệt từ ngày 5/2 giảm nhẹ 2-3 độ C vào ban ngày so với hôm qua, ở mức 24-25 độ C; ban đêm cũng giảm, còn 19-22 độ C, sau đó hạ tiếp 1-2 độ C trong đêm 7/2.

Các chuyên gia khí tượng dự báo, tình trạng mưa phùn, nồm ẩm ở miền Bắc khả năng kéo dài đến hết ngày 7/2. Từ ngày 8/2 (tức 29 tháng Chạp), không khí lạnh được tăng cường mạnh khiến nền nhiệt toàn miền giảm nhanh.

Riêng thời tiết Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ vào đêm 7/2; gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3; trời rét, có nơi rét đậm vào các ngày 8/2 và 9/2 (tức 30 Tết).