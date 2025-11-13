Không khí lạnh tăng cường, miền Trung sắp đón đợt mưa lớn

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Một bộ phận không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu đang di chuyển xuống phía Nam. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm và sáng giảm mạnh. Trong khi đó, từ đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa được cảnh báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Ảnh minh họa. Nguyên Lý/TTXVN.

Trong các đêm 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Thời tiết cụ thể các khu vực đêm 13 và ngày 14/11

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, riêng vùng núi cao có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, phía Nam 20-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

- Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ngày nắng, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, nền nhiệt thấp nhất dao động từ 16-18 độ C, cao nhất 26-28 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Cảnh báo khả năng xảy ra mưa lớn từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa

Từ khoảng đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 150-300 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Một số khu vực có mưa lớn hơn như Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250-500 mm, cục bộ có nơi trên 700 m.

Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>200 mm/3 h).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.