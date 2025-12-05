Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét sâu, vùng núi dưới 12°C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm 1-3 độ và gây mưa vài nơi. Trong 24-48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu, khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét 15-18°C, vùng núi có nơi dưới 12°C.

Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc có nơi xuống đến 12 độ C. Ảnh minh họa: VOV.VN

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết xuất hiện mưa vài nơi, nhiệt độ giảm từ 1 đến 3 độ. Riêng tại trạm Bạch Long Vĩ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh sẽ tiếp tục được tăng cường yếu và mở rộng phạm vi ảnh hưởng đến những khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc hoạt động với cường độ cấp 2–3, vùng ven biển mạnh cấp 3–4. Thời tiết ở Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, đặc biệt tại vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ, trong khi vùng núi có nơi dưới 12 độ.

Tại Hà Nội, thời tiết có mưa vài nơi, trời rét, với mức nhiệt thấp nhất dao động khoảng 16–18 độ.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; sóng biển cao từ 3 đến 5 m, biển động mạnh.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng cao từ 2 đến 4 mét, riêng Vịnh Bắc Bộ từ 1,5 đến 2,5 m; tình trạng biển động duy trì.

Tại khu vực giữa Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 3 đến 5 mét khiến biển động. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2 đến 4 m, biển động.

Dự báo ngày và đêm 5/12, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 1518 độ, riêng vùng núi có nơi dưới 12 độ; nhiệt độ trung bình duy trì trong khoảng 18-20 độ. Trong khi đó, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có khả năng xuất hiện mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và dông.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm cũng như quá trình sinh trưởng của cây trồng. Lượng mưa lớn tại một số khu vực có nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, khu đô thị và các khu công nghiệp; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở những khu vực sườn dốc.