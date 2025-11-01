Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi rét

  • Thứ bảy, 1/11/2025 17:07 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Các khối không khí lạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta trong 2-3 ngày tới khiến miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, vùng núi có thể rét đậm dưới 15 độ, mưa rải rác còn kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (1/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều và tối 2/11, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ đêm 2-4/11, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Thoi tiet anh 1

Miền Bắc tiếp tục có mưa, giảm nhiệt.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội ngày 2/11 tiếp tục có mưa lạnh với nhiệt độ trong ngày từ 20-25 độ, từ đêm 2-4/11, Hà Nội có mưa rét cả ngày, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17-18 độ, cao nhất 22-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động ở miền Bắc.

Trước đó, trong tháng 10, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh vào đêm 19/10, ngày 26/10 và ngày 30/10. Trong đó, đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn.

Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Thời tiết 1/11: Miền Trung mưa lớn, không khí lạnh liên tục tăng cường

Dự báo thời tiết ngày 1/11, không khí lạnh liên tục tăng cường và mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở miền Bắc và Trung Trung Bộ, miền Trung tiếp tục hứng mưa lớn.

12 giờ trước

Thời tiết 31/10: Miền Bắc mưa lạnh, Nghệ An - Quảng Trị nguy cơ có lũ

Dự báo thời tiết ngày 31/10, miền Bắc mưa lạnh, có nơi trời rét; khu vực miền Trung mưa lớn, nguy cơ xuất hiện lũ trên các sông ở Nghệ An - Quảng Trị.

36:2132 hôm qua

Bốn hình thái thời tiết hội tụ gây mưa kỷ lục lịch sử tại miền Trung

Khi cả 4 yếu tố này cùng xuất hiện và tương tác mạnh mẽ cùng thời điểm, lượng hơi ẩm từ biển được “đẩy “ vào và gặp yếu tố địa hình ngưng tụ gây mưa kéo dài, cường độ cực lớn.

20:00 29/10/2025

https://tienphong.vn/khong-khi-lanh-lien-tuc-tang-cuong-mien-bac-giam-nhiet-vung-nui-ret-dam-post1792540.tpo

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

Thời tiết mưa rét không khí lạnh Dự báo

    Đọc tiếp

    Ngay hoi 'Khong Mot Minh': Bao ve the he tre trong the gioi so hinh anh

    Ngày hội 'Không Một Mình': Bảo vệ thế hệ trẻ trong thế giới số

    1 giờ trước 16:33 1/11/2025

    0

    Chiều 1/11, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ngày hội An toàn trực tuyến "Không Một Mình" chính thức được khai mạc, chung tay hướng tới một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý