Không khí lạnh liên tục tăng cường, miền Bắc giảm nhiệt, vùng núi rét

Các khối không khí lạnh từ phương Bắc liên tục tràn xuống nước ta trong 2-3 ngày tới khiến miền Bắc tiếp tục giảm nhiệt, vùng núi có thể rét đậm dưới 15 độ, mưa rải rác còn kéo dài.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều nay (1/11) ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống nước ta.

Dự báo khoảng chiều và tối 2/11, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển mạnh cấp 3-4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ đêm 2-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa.

Từ đêm 2-4/11, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Miền Bắc tiếp tục có mưa, giảm nhiệt.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Hà Nội ngày 2/11 tiếp tục có mưa lạnh với nhiệt độ trong ngày từ 20-25 độ, từ đêm 2-4/11, Hà Nội có mưa rét cả ngày, nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17-18 độ, cao nhất 22-23 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 11, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động ở miền Bắc.

Trước đó, trong tháng 10, miền Bắc đón 3 đợt không khí lạnh vào đêm 19/10, ngày 26/10 và ngày 30/10. Trong đó, đợt không khí lạnh vào đêm 19/10 đã gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại trạm Bạch Long Vỹ, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại trạm Cồn Cỏ và trạm Lý Sơn.

Khu vực Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất ngày phổ biến từ 18-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 8,9 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 12,1 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) 12,2 độ.