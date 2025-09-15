Không gian sống của vợ chồng nhà thơ - nhiếp ảnh gia

Hiện cộng tác với một số tạp chí và trong quá trình thai nghén tác phẩm mới, thời gian làm việc chính của Nam Trân là vào buổi chiều, chị tạm gác vai trò làm mẹ vài giờ đồng hồ, để tập trung cho viết lách. Khi thì là bài điểm sách, lúc lại là những dự án sáng tác cá nhân. Bàn làm việc của chị chính là chiếc bàn ăn gia đình liền kề tủ sách. Giữa những trang sách trong tổ ấm của mình, chị Nam Trân ngày ngày đón con chữ dung dăng dung dẻ đi vào, rồi lại kiên nhẫn chờ con chữ tìm được đường mượt mà tha thẩn bước ra.