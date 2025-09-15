Không dám vượt qua chính mình là một sự nhu nhược?

Con người rất khó phá bỏ những thói quen đã ăn sâu vào bản chất, nhất là tự phá bỏ. Không dám vượt qua chính mình rất khó thành công.

Liên tục tìm kiếm các đối tác tiềm năng khiến bạn không rơi vào thế bị động. Ảnh minh họa: C.F.

Tư tưởng dẫn đường của các nhà lập nghiệp thành công chính là: Không được ở lại trong “khu vực thoải mái”, cần phải bước ra khỏi đó, đến “khu vực học tập” để trực tiếp đối diện với thách thức. Hai chân bám chặt trên mặt đất thì mới có thể đứng vững, không bao giờ gục ngã.

So với chiếc giường ấm êm ở “khu vực thoải mái”, thì thách thức luôn không hề dễ chịu, thậm chí là rất đau khổ. Nhưng, một chủ doanh nghiệp muốn thành công, có được sự nghiệp của riêng mình thì nhất định phải kiên trì trụ vững trong hoàn cảnh khó khăn đến thời khắc cuối cùng.

“Khu vực thoải mái” là không gian tương đối an toàn đối với chúng ta, có thiên thời, có địa lợi, ngoài ra còn có bốn bức tường vững chắc bao quanh bốn phía. Bốn bức tường ấy là: môi trường cố định, tư duy bảo thủ, hình tượng cố định và mô hình cố định.

“Môi trường cố định” có thể là lĩnh vực mà chủ doanh nghiệp có sở trường, có thái độ hăng say lao động và đã đạt được thành tích đáng tự hào. Trong tương lai, chủ doanh nghiệp muốn tiếp tục cống hiến trong “môi trường cố định” này.

Điều này giải thích một hiện tượng điển hình: Về mặt ý thức chủ quan, cả chủ doanh nghiệp và người khởi nghiệp đều không muốn ra khỏi “khu vực thoải mái”, vì như vậy sẽ không còn an toàn.

Thoát ly khỏi “môi trường cố định”, bạn sẽ phải bước vào một môi trường mới. Tất cả mọi nhân tố trong môi trường mới này đều là những thứ trước đó bạn chưa từng biết đến, cần có thời gian để bạn có thể hiểu và làm quen.

Có thể trong môi trường mới này có rất nhiều điều không thoải mái, nhưng sau khi loại bỏ hết mọi khó khăn chồng chất thì sẽ là một nơi cho chúng ta cảm giác an tâm. Sau đó, môi trường mới này một lần nữa trở thành “khu vực thoải mái” mới, là nơi chúng ta tiếp tục học tập, phấn đấu, đón nhận thách thức.

Mỗi người đều có những thói quen. “Hình tượng cố định” chính là thói quen điển hình trong số đó, ví dụ như phong cách ăn mặc, tướng mạo, khí chất, biểu cảm… Người có tính cách hướng nội thường không ăn mặc quá phô trương. Người thích tự do không thích những bộ trang phục và cách trang điểm quá nghiêm túc. Người có trí tuệ thường có khí chất vừa tao nhã vừa tự tin. Câu nói “Tâm sinh tướng” chính là có ý nghĩa như vậy.

Tuy nhiên, con người rất khó phá bỏ những thói quen đã ăn sâu vào bản chất, nhất là tự phá bỏ.

Nhiều năm trước, thương hiệu ôtô hàng đầu Nhật Bản là Toyota đã sản xuất ra chiếc xe Lexus mà ngày nay chúng ta đã quen thuộc. Để làm được điều đó, Toyota đã gặp phải vô vàn khó khăn, vì vậy sự kiên trì, bền bỉ và thành tựu của hãng xứng đáng được ca tụng.

Không dám vượt qua chính mình là một sự nhu nhược. Những người như vậy rất khó thành công. Ngược lại, một người khi đã phá bỏ được “hình tượng cố định” của bản thân thì chắc chắn sẽ chào đón một thế giới hoàn toàn mới.