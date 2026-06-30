Không có giấy chuyển tuyến, người bệnh vẫn được khám BHYT ở TP.HCM

Từ ngày 1/7, hàng loạt bệnh viện lớn tại TP.HCM sẽ đồng loạt áp dụng quy định mới về việc điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp người dân tự đi khám ngoại trú.

Bệnh nhi khám BHYT trái tuyến ngoại trú sẽ được chi trả tối đa 50%. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ ngày 1/7, người bệnh khám, chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu, tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, sẽ được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại Thông tư số 01/2025/TT-BYT, thay vì chưa được thanh toán như trước.

Theo ghi nhận từ các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, hệ thống các cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu trên địa bàn TP.HCM đã hoàn tất phương án thay đổi quyền lợi cho người bệnh.

Tại khối bệnh viện chuyên khoa nhi, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 chính thức áp dụng mức chi trả mới cho các bệnh nhi đến khám ngoại trú không có giấy chuyển tuyến hoặc hẹn khám lại.

Quy định tương tự cũng được triển khai đồng bộ tại các cơ sở đa khoa và chuyên khoa lớn khác như Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện An Bình.

Sự thay đổi lớn nhất tại các bệnh viện này là việc Quỹ BHYT bắt đầu hỗ trợ rủi ro tài chính cho người khám trái tuyến ngoại trú, thay vì bắt buộc tự túc hoàn toàn chi phí như giai đoạn trước.

Cụ thể, từ ngày 1/7, quy định mới chính thức mở rộng quyền lợi khi chấp nhận chi trả lên đến một nửa (50%) so với mức hưởng đúng tuyến. Người dân có thể tự tính tiền túi theo các hạn mức sau:

Hạn mức gốc 100%: Đi đúng tuyến được trả 100%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 50%.

Hạn mức gốc 95%: Đi đúng tuyến được trả 95%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 47,5%.

Hạn mức gốc 80%: Đi đúng tuyến được trả 80%, đi trái tuyến từ 1/7 vẫn được trả 40%.

Tuy nhiên, các bệnh viện cũng lưu ý một số trường hợp đặc biệt không bị ảnh hưởng bởi đợt điều chỉnh này. Người bệnh có tình trạng cấp cứu, người sở hữu giấy chuyển tuyến hợp lệ hoặc người mắc các nhóm bệnh chuyên khoa nằm trong danh mục ưu tiên của Bộ Y tế vẫn được giữ nguyên quyền lợi tối đa ghi trên thẻ.

Ngược lại, những chính sách ưu đãi như miễn đồng chi trả cho các hóa đơn dưới 379.500 đồng chỉ áp dụng riêng cho bệnh nhân đi đúng tuyến, buộc người đi khám trái tuyến tại các bệnh viện trên phải tự thanh toán phần chênh lệch này cùng các dịch vụ xã hội hóa phát sinh.