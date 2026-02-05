Không chỉ bổ dưỡng, thịt dê còn mang lại những lợi ích bất ngờ này

Không chỉ dễ chế biến thành các món ăn thơm ngon, thịt dê còn được đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và lợi ích đối với sức khỏe nếu sử dụng đúng cách.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thịt dê từ dê non, khoảng 6-9 tháng tuổi, thường cho chất lượng thịt tốt nhất, mềm và giàu dưỡng chất.

Giá trị dinh dưỡng của thịt dê

Thịt dê là nguồn cung cấp protein chất lượng cao, giàu sắt, kẽm, kali và vitamin B12. So với nhiều loại thịt đỏ khác như thịt bò, thịt cừu hay thịt heo, thịt dê có hàm lượng calo, chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn đáng kể.

Đặc biệt, thịt dê chứa lượng natri thấp nhưng lại giàu khoáng chất cần thiết cho cơ thể, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng hoặc có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thịt dê có tác dụng gì?

Hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư

Thịt dê chứa axit linoleic liên hợp - loại axit béo có khả năng chống viêm, giúp bảo vệ thành mạch máu và làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Bên cạnh đó, hàm lượng chất béo không bão hòa cao hơn chất béo bão hòa giúp hạn chế các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch.

Ngoài ra, phức hợp vitamin B, selen và choline trong thịt dê được cho là có vai trò hỗ trợ kiểm soát cân nặng, hạn chế béo phì và góp phần phòng ngừa một số bệnh ung thư.

Ngăn ngừa thiếu máu

Thịt dê giàu sắt, kali và vitamin B12 - những vi chất quan trọng đối với quá trình tạo máu và tuần hoàn máu. Vì vậy, thịt dê đặc biệt có lợi cho người bị thiếu máu do thiếu sắt, phụ nữ mang thai hoặc người thường xuyên mệt mỏi, hoa mắt.

Bổ sung axit béo omega-3

Thịt dê là nguồn cung cấp omega-3 tự nhiên, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa các bệnh viêm khớp. Omega-3 còn góp phần cải thiện làn da, giúp da khỏe mạnh, hạn chế khô ráp và lão hóa sớm.

Có lợi cho da và tóc

Các vitamin và khoáng chất trong thịt dê, đặc biệt là vitamin B12, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, hỗ trợ cải thiện các vấn đề về da như da khô, chàm hay mụn.

Hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới

Theo y học cổ truyền, thịt dê có tính ấm, thường được sử dụng trong các món ăn giúp bồi bổ cơ thể và tăng cường sinh lực nam giới. Một số món ăn từ dê, như ngọc dương hầm thuốc Bắc, được nhiều người ưa chuộng với mục đích hỗ trợ sinh lý.

Những lưu ý khi ăn thịt dê

Dù giàu dinh dưỡng, thịt dê cần được sử dụng hợp lý để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe:

Không nên ăn quá nhiều do thịt dê có tính nóng, dễ gây nhiệt miệng, lở miệng, sưng lợi hoặc đau mắt đỏ.

Tránh uống trà xanh ngay sau khi ăn thịt dê vì axit tannic trong trà có thể kết hợp với protein, gây khó tiêu hoặc táo bón.

Không nên ăn thịt dê cùng giấm chua vì có thể làm giảm tác dụng giữ ấm của thịt dê.

Hạn chế kết hợp thịt dê với các thực phẩm và gia vị có tính nóng như bí đỏ, ớt, tiêu, đinh hương.

Các chuyên gia khuyến cáo để phát huy tối đa lợi ích của thịt dê, người tiêu dùng nên sử dụng với lượng vừa phải, kết hợp chế độ ăn uống cân đối và phù hợp với thể trạng từng người.