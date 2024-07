Khởi tố vụ bé 11 tháng tử vong ở nơi giữ trẻ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Khởi tố thêm 4 bị can vụ án liên quan quản lý đất đai tại Bắc Ninh

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Trước đó, cơ quan công an đã khởi tố 11 bị can khác.