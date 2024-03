Khởi tố vụ án tại Sở Y tế Bạc Liêu liên quan đến Công ty AIC

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định trong đấu thầu, thực hiện hợp đồng một số gói thầu do Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư, một số hàng hóa, thiết bị do nhà thầu là Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Công ty AIC cung cấp, có sự chênh lệch lớn giữa giá bán ra so với giá nhập khẩu, có nguy cơ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước.

Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu.

Cụ thể, gói thầu số 27 là Dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu, tháng 6/2017, giá nhập khẩu thiết bị là hơn 16 tỷ đồng, nhưng giá bán ra trên 51 tỷ đồng , giá hợp đồng cao gấp 3,2 lần so với giá nhập khẩu, tương đương với số tiền hơn 35,6 tỷ đồng ...

Vụ việc tiếp tục được Công an tỉnh Bạc Liêu điều tra mở rộng.