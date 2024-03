Đóng giả xe ôm công nghệ đi bán ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Tô Đức Thái (SN 2001, trú tại Tiền Hải, Thái Bình) về tội mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1h10 ngày 28/2, tổ công tác Công an quận Tây Hồ phát hiện 1 nam thanh niên mặc áo grab điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn tại khu vực đường Lạc Long Quân.

Tiến hành kiểm tra, Tổ công tác thu giữ 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 1,406 gam; 5 viên nén màu xám là MDMA có khối lượng 2,256 gam, tiếp tục kiểm tra chiếc xe máy do đối tượng điều khiển phát hiện hốc bên trái phía trước có 1 túi vải màu đen bên trong có 17 viên nén màu xám là MDMA có khối lượng 8,026 gam, 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 0,751 gam.

Đối tượng Thái.

Danh tính đối tượng được xác định là Tô Đức Thái. Người này khai nhận số ma túy trên đi “ship” cho khách. Cũng cùng ngày, Công an quận Tây Hồ đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Đức An (SN 1992, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 4h30 ngày 7/3, qua tuần tra nhân dân, tổ công tác của Công an phường Quảng An đã phát hiện, bắt quả tang An tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ngõ 236 Âu Cơ. Tang vật thu giữ là 0,209 gam ma túy tổng hợp.