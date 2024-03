Đặt xe ôm công nghệ, mượn điện thoại tài xế để gọi nhờ rồi biến mất

Sáng 15/3, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã bắt được đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều tài xế xe ôm công nghệ.

Trước đó, Công an quận 1 tiếp nhận tin báo của anh T.H.V. (SN 2005) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 nhận định đối tượng đã dùng thủ đoạn táo tợn, nhằm vào tài xế xe ôm công nghệ.

Ban chỉ huy Công an quận 1 chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ, khẩn trương truy xét, quyết tâm bắt đối tượng gây án trong thời gian nhanh nhất có thể, không để đối tượng có cơ hội tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 1 xác định đối tượng gây án là Nguyễn Văn Phú (SN 1997; thường trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai; có một tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy) thực hiện. Tuy nhiên, Phú không có mặt tại nơi tạm trú.

Đối tượng Nguyễn Văn Phú.

Ngày 11/3, Công an phường Bến Nghé (quận 1) phối hợp Đội cảnh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện Phú đang ở khu vực quận Bình Thạnh, nên đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Phú khai nhận thủ đoạn của đối tượng là đặt xe qua các ứng dụng công nghệ, trong quá trình di chuyển, Phú đề nghị tài xế dừng xe tại một địa điểm công cộng, đông người như trung tâm thương mại. Sau đó, Phú lấy lý do điện thoại hết pin để mượn điện thoại của tài xế sử dụng rồi rời đi bằng cửa khác, chiếm đoạt tài sản.

Chỉ trong ngày 5-6/3, Phú đã lừa đảo chiếm đoạt điện thoại của 3 tài xế xe ôm công nghệ và bán được 4,3 triệu đồng. Cả 2 người mua điện thoại đều không biết điện thoại là tài sản do Phú phạm tội mà có do 1 điện thoại không cài đặt mật khẩu và 1 điện thoại Phú đã nhìn lén và ghi nhớ được mật khẩu khi nạn nhân sử dụng, nên sau khi chiếm đoạt được, Phú mở máy, xóa hết dữ liệu và đem bán mà không bị nghi ngờ. Qua kiểm tra nhanh, Nguyễn Văn Phú dương tính với ma túy đá.

Tang vật một vụ đối tượng Nguyễn Văn Phú chiếm đoạt.

Sau khi đưa đối tượng Nguyễn Văn Phú về trụ sở làm việc, anh T.H.T. (SN 2003; hộ khẩu thường trú phường 14, quận 3) là một trong 3 tài xế bị Nguyễn Văn Phú lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã đến Công an quận 1 trình báo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đề nghị ai là nạn nhân của Nguyễn Văn Phú, hãy đến Công an quận 1 để trình báo, hỗ trợ điều tra.